Расскажи о Корее!

Представительство Национальной организации туризма Кореи (НОТК) объявляет конкурс на самый интересный и занимательный рассказ о путешествии по Южной Корее. Основной целью конкурса является привлечение новых туристов, знакомство жителей Дальнего Востока с Кореей.

Принять участие в конкурсе может каждый житель Дальнего Востока, который хотя бы раз посетил Республику Корея, а победителем будет признан тот, кто интересно и занимательно расскажет о своем путешествии. Итоги будут подведены в начале октября 2006 г.

Темы конкурса: 1. Рассказ о достопримечательностях Кореи. 2. Впечатления о путешествии. 3. Самые интересные встречи, беседы с корейцами. 4. Рассказ об участии в каком-либо корейском празднике. 5. Любая другая тема, отражающая знакомство с культурой Кореи.

Конкурс проводится с 1 августа по 20 сентября 2006 г. Главный приз - авиабилет в Корею в обе стороны, также подготовлены поощрительные призы. Контактный телефон (4232) 49-11-63.

"Золотой Рог"