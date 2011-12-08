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Чаевые как благодарность и как... оскорбление

08 Декабря 2011, 20:06 | Дальний Восток

Египет. На большей части Северной Африки чаевые - "бакшиш" являются важной составляющей в сфере обслуживания. Размер чаевых колеблется от 1 евро (такси, горничная, носильщик) до 10-15% от стоимости заказа в ресторане.

В Китае и Японии чаевые не являются местной традицией и в провинциальных отелях могут восприниматься как оскорбление. В туристических центрах обычно оставляют 10%, горничной в отеле - 2-3 иены, гиду - 1 доллар. В Японии больше обрадуются небольшому презенту на сумму 1-2 доллара.

Германия. В ресторанах и такси "тринкгельд" составляют 5-10% от заказа. В гостинице носильщику - 1 евро за чемодан или сумку, горничной - 1-2 евро в день. Деньги подаются перед отъездом.

Франция. В кафе или ресторане чаевые в размере 10-15% оставляют на столе. В отеле этот ритуал необязателен, но в такси придётся раскошелиться на 10% свыше оплаты проезда.

Греция. Принято оставлять 10% чаевых в ресторанах, в таверне - не более 1 евро. Чаевые для горничной не передаются ей лично в руки. В такси заказ округляется.

Великобритания и Ирландия. В ресторане размер чаевых составляет 10-15%, в Ирландии - максимально 10%. Если плата за обслуживание включена в счёт, то размер чаевых может быть уменьшен. В пабе у барной стойки чаевые не оставляют, можно угостить бармена напитком в качестве благодарности за обслуживание. Носильщикам и в такси - 1 фунт.

Италия. В гастрономии чаевые не приняты. Часто в счёт включена своеобразная наценка "коперто". При желании можно оставить на столе несколько монет. В Эспрессо-барах для этого существуют специальные тарелочки или копилки. Горничной в отеле принято оставлять 5 евро в неделю. В такси сумма счёта округляется.

Португалия и Испания. В ресторанах оставляются общепринятые 10-15%. Слишком маленькие чаевые, не превышающие 2-5 центов, считаются невежеством. В такси счёт округляется.

Таиланд и Малайзия. Западные традиции нашли здесь своё отражение в сферах обслуживания. В ресторане принято оставлять 10%. Чаевые менее 10 бат (местных монет) считаются оскорблением.

Турция. Турецкий "бакшиш" оставляет 10%. Для приличия можно предложить сигарету или что-нибудь подобное. В гостиницах такой же принцип, как в Германии. В такси счёт округляется.

США и Канада. Чаевые - "тип" составляют 15-20% от суммы счета в ресторане. Они могут входить отдельной строкой в счёт, если вас обслуживают в пиццерии. Носильщик получает 1-2 канадских или американских доллара за место багажа, горничная - 1-2 доллара в сутки. В такси принято добавлять 15%.

Автор: Travel.ru
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