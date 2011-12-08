Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Чаевые как благодарность и как... оскорбление
Египет. На большей части Северной Африки чаевые - "бакшиш" являются важной составляющей в сфере обслуживания. Размер чаевых колеблется от 1 евро (такси, горничная, носильщик) до 10-15% от стоимости заказа в ресторане.
В Китае и Японии чаевые не являются местной традицией и в провинциальных отелях могут восприниматься как оскорбление. В туристических центрах обычно оставляют 10%, горничной в отеле - 2-3 иены, гиду - 1 доллар. В Японии больше обрадуются небольшому презенту на сумму 1-2 доллара.
Германия. В ресторанах и такси "тринкгельд" составляют 5-10% от заказа. В гостинице носильщику - 1 евро за чемодан или сумку, горничной - 1-2 евро в день. Деньги подаются перед отъездом.
Франция. В кафе или ресторане чаевые в размере 10-15% оставляют на столе. В отеле этот ритуал необязателен, но в такси придётся раскошелиться на 10% свыше оплаты проезда.
Греция. Принято оставлять 10% чаевых в ресторанах, в таверне - не более 1 евро. Чаевые для горничной не передаются ей лично в руки. В такси заказ округляется.
Великобритания и Ирландия. В ресторане размер чаевых составляет 10-15%, в Ирландии - максимально 10%. Если плата за обслуживание включена в счёт, то размер чаевых может быть уменьшен. В пабе у барной стойки чаевые не оставляют, можно угостить бармена напитком в качестве благодарности за обслуживание. Носильщикам и в такси - 1 фунт.
Италия. В гастрономии чаевые не приняты. Часто в счёт включена своеобразная наценка "коперто". При желании можно оставить на столе несколько монет. В Эспрессо-барах для этого существуют специальные тарелочки или копилки. Горничной в отеле принято оставлять 5 евро в неделю. В такси сумма счёта округляется.
Португалия и Испания. В ресторанах оставляются общепринятые 10-15%. Слишком маленькие чаевые, не превышающие 2-5 центов, считаются невежеством. В такси счёт округляется.
Таиланд и Малайзия. Западные традиции нашли здесь своё отражение в сферах обслуживания. В ресторане принято оставлять 10%. Чаевые менее 10 бат (местных монет) считаются оскорблением.
Турция. Турецкий "бакшиш" оставляет 10%. Для приличия можно предложить сигарету или что-нибудь подобное. В гостиницах такой же принцип, как в Германии. В такси счёт округляется.
США и Канада. Чаевые - "тип" составляют 15-20% от суммы счета в ресторане. Они могут входить отдельной строкой в счёт, если вас обслуживают в пиццерии. Носильщик получает 1-2 канадских или американских доллара за место багажа, горничная - 1-2 доллара в сутки. В такси принято добавлять 15%.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье