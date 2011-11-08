Погода на Тихом океане увеличит диапазон промысловых ресурсов, но снизит их доступность

Постепенное повышение среднегодовой температуры северной части Тихого океана, вызванное глобальными изменениями климата , в долгосрочной перспективе приведет к расширению видового состава промысловых биоресурсов, однако их доступность традиционным видам промысла, скорее всего, снизится. Такого мнения придерживаюся эксперты специальной комиссии ООН по изменениям климата (IPCC), куда входят и ведущие российские ученые.

- Изменения в сторону глобального потепления продолжаются, причём последнее годы отличается наибольшей скоростью роста температуры воды за всю историю инструментальных наблюдений, как в мировом океане, так и северо-западной части Тихого океана, включая дальневосточные моря, - рассказал «ЗР» доктор гидрологических наук, завсектором гидрологии Японского моря и северо-запада Тихого океана ФГУП «ТИНРО-Центр» Юрий ЗУЕНКО. – При этом особенно быстро растет температура в Японском море – более чем на 0,2 градуса в десятилетие. Такие изменения оказывают весьма серьезное воздействие на экосистемы.

По мнению ученых, представивших результаты исследований на 20-й конференции Северотихоокеанской организации по морским наукам (ПИКЕС, в англ. аббревиатуре PICES), в последние десятилетия в северной части Тихого океана наблюдается устойчивая тенденция к постепенному изменению характера морских экосистем от субполярного (с очень высокой продуктивностью, но бедным видовым разнообразием при очень высоком обилии отдельных массовых видов) к субтропическому (с низкой продуктивностью, но высоким видовым разнообразием). В перспективе, считают ученые, это приведет к росту объемов промысловых ресурсов за счет расширения видового состава, но потребует от добытчиков новых способов ведения промысла.

- Морские экосистемы становятся более уязвимыми к антропогенному воздействию, а хозяйственная деятельность человека в прибрежных районах продолжает оказывать негативное влияние на функционирование водных биоресурсов, - считает заведующий лабораторией прикладной экологии и токсикологии ФГУП «ТИНРО-Центр» Михаил СИМОКОНЬ. - Одним из наиболее ярких примеров является гидростроительство, которое вызывает гибель бентосных организмов, являющихся кормом для многих видов рыб.

Также ученые отмечают, что вспышки цветения микроводорослей (в том числе токсичных), чрезмерное увеличение популяции медуз и другие экологические стрессоры, усилившиеся за последние годы в водах северной части Тихого океана, обусловлены в основном естественными причинами. Однако антропогенные стрессоры могут стимулировать и форсировать эти процессы, особенно в прибрежных районах.

Для получения более полных исследовательских данных PICES планирует наладить сотрудничество с международными центрами метеорологии и климатологии, такими как NCAR, JAMSTEC, CCCMA. Весенняя межсессионная встреча ПИКЕС состоится в г. Йосу (Республика Корея), а на следующую ежегодную конференцию ученые соберутся в Хиросиме (Япония) осенью 2012 г.