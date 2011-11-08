Дальний Восток не может себя прокормить

Уровень самообеспеченности сельхозпродуктами в Дальневосточном федеральном округе в целом остается достаточно низким. Обеспечение жителей округа продовольствием осуществляется в основном за счёт поставок из других регионов России и импорта.

По данным аппарата полпреда, всего в Дальневосточном федеральном округе общая численность крупного рогатого скота по итогам 2010 года составила 457,3 тыс. голов, или 97,8% в сравнении с 2009 годом.

Поголовье коров по итогам 2010 года в округе составило 196,9 тыс. голов, или 31,5% к уровню 1990 года. За 9 месяцев 2011 года этот показатель немного увеличился и составил 208,8 тыс. голов. При этом численность коров по итогам 2010 года в Республике Саха (Якутия) составляет – 60,6% от уровня 1990 года, в Камчатском крае – 18,1%, в Приморском крае – 21,2%, в Хабаровском крае – 26,5%, в Амурской области – 26,5%, в Магаданской области – 10,6%, в Сахалинской области – 21,2%, в Еврейской автономной области – 18,0%, в Чукотском автономном округе – 2,4%.

Также в хозяйствах округа отмечается снижение поголовья свиней. В целом по хозяйствам округа численность поголовья свиней на 1 января 2011 года составила 278,4 тыс. голов, или 98,5% к уровню прошлого года и 17,4% к уровню 1990 года.

По итогам работы за 2010 год производство скота и птицы на убой (в живом весе) в целом по федеральному округу составило 195,9 тыс. тонн, что на 6,8% больше 2009 года, но лишь 55,8% от уровня 1990 года.

Следует отметить, что производство скота и птицы на убой по итогам 2010 года в сравнении с 1990 годом увеличилось только в Республике Саха (Якутия) на 4,7%. В остальных регионах округа этот показатель не достиг даже уровня 1990 года. Так, в Камчатском крае по итогам 2010 года было произведено скота и птицы на убой 17,5% от уровня 1990 года, в Приморском крае – 63,9%, в Хабаровском крае – 59,2%, в Амурской области – 61,9%, в Магаданской области – 3,8%, в Сахалинской области – 13%, В Еврейской автономной области – 53,8%, в Чукотском автономном округе – 21,3%.

Производство яиц в округе за год увеличилось на 48,4 млн штук (на 4,4%) и составило по итогам 2010 года 1 185,0 млн штук. При этом в Республике Саха (Якутия) произведено яиц 69,6% от уровня 1990 года, в Камчатском крае – 33,3%, в Приморском крае – 46,2%, в Хабаровском крае – 54,9%, в Амурской области – 84,9%, в Магаданской области – 14,5%, в Сахалинской области – 45,4%, в Еврейской автономной области – 44,7%, в Чукотском автономной округе – 48,5%.