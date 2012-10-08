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Депутаты предлагают упростить деприватизацию квартир
Многим гражданам их собственность становится не по карману. Они собираются вернуть себе статус нанимателей. К следующему году, когда введут обязательную оплату капремонта домов, желающих деприватизировать квартиру станет больше. А по существующему правилу сделать это можно будет только до 1 марта. Глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина ХОВАНСКАЯ предлагает сделать деприватизацию бессрочной и упростить ее порядок. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Сити-FM».
- Во-первых, мы хотим снять ограничения по срокам деприватизации. Закон о приватизации сейчас умрет, а в нем как раз содержится норма о деприватизации. Сама деприватизация сойдет на нет, потому что идут сделки с жильем. Это уже не приватизированное жилье, а приобретенное в результате законной сделки. Мы вносим этот законопроект, потому что идут необоснованные, по нашему мнению, отказы в деприватизации жилья. Письмо из Зеленограда написал пожилой человек, который поддался агитации, когда говорили о преимуществах собственности, но не говорили об ответственности, которая сопровождает эту собственность. Приватизировал свою квартиру, а сейчас живет на пенсию, скромную. Рождение внука послужило основанием для отказа. Мы считаем, что это совершенно неправомерно.
Далее мы расширяем круг лиц, которые будут иметь возможность деприватизировать жилье. Представьте, что в двухкомнатной квартире жили супруги, один из них уходит в мир иной раньше. Половина квартиры приватизирована, а половина получена по наследству. Тем не менее человеку отказывают в деприватизации, потому что половина квартиры получена по сделке. Это единственное исключение из общего правила, которое мы делаем, разрешаем в этом случае передать в собственность города жилое помещение и стать социальным нанимателем.
Вы говорите о том, что введут платеж на социальный ремонт. Не надо забывать еще о том, что к 2015 году мы узнаем, каким будет местный налог на единый объект недвижимости. Сейчас у нас от налога освобождена самая массовая категория - пенсионеры, которые не задумываются, сколько нужно заплатить: одну или две пенсии. Конечный платеж будет зависеть от стоимости. Если это престижный район, то понятно, что даже при минимальной ставке это будет достаточно приличная сумма. Про страхование не надо забывать. Вот эта нагрузка из трех составляющих уже заставляет людей серьезно задуматься, нужно ли приватизировать жилье.
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