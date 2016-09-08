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Россия изучает логистику поставок мороженого в Китай - Приморье не останется в стороне

08 Сентября 2016, 18:37 | Дальний Восток

Российский экспортный центр (РЭЦ) изучает возможность продажи отечественного мороженого в Китай через российскую торговую площадку, созданную совместно с Alibaba Group. Об этом сообщил глава РЭЦ Петр Фрадков, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Это вполне возможно, и я думаю, после такой "рекламы" этот товар точно будет пользоваться спросом, учитывая опять-таки высокое качество нашего мороженого", - считает Фрадков.

Напомним, 4 сентября на саммите G20 президент РФ Владимир Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину коробку российского мороженого. Глава государства напомнил, что китайские предприниматели во время беседы во Владивостоке рассказали ему, что в Поднебесной очень любят российское мороженое, однако его невозможно ввозить в Китай.

По словам Фрадкова, "здесь мы должны решить еще одну проблему - логистический вопрос". "Одно дело презентовать товар, но помимо этого есть перечень вопросов, которые касаются сроков доставки, таможенного оформления, логистических затрат. Поэтому мы должны подготовить и начали уже эту работу по созданию логистических цепочек по формированию подобных видов отправок из России", - сообщил он.

Ранее, в понедельник, РЭЦ и Alibaba Group открыли российскую торговую площадку на базе китайской Tmall Global, предлагающей товары различных поставщиков и входящей в Alibaba Group. На данный момент на сайте представлены овсяные хлопья, шоколад и печенье "Аленка", детские соки "Фрутоняня", подсолнечное масло, детские предметы гигиены марки "Ушастый нянь" и ряд других товаров из РФ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: таможня  мороженое  логистика  поставки  рынок 



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Комментарии

  • люблю мороженое21:02, 08.09.2016#

    Мир смотрит и хихикает - в Китае мороженое сортов 200, на любом углу, оно и хлынуло к нам, как только ЕБН запил на почве успехов бескровного успешного грабежа целой страны, у нас тогда эскимо из Ленинграда по тайной тропе по стране доставляли, другого, качественного, не было, помню длинные очереди за обычным местным мороженым, конечно, президент удивил российским - конечно удивил, мальчик-даун (боюсь произнести имя героя анекдота) сумел завязать шнурки и за это получил мороженое.

  • алибабец 22:23, 08.09.2016#

    Жаль, что не сказали, что Алибаба ком - это г-н Тимченко, "китайский2 друг с паспортом финна.

  • Prescilla1214:00, 09.09.2016#

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