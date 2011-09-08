Начало продаж iPhone 5 запланировано на 21 октября

Американское издание Boy Genius Report сообщает, что релиз смартфона iPhone 5 в США запланирован на 21 октября.

Такие данные издание получило от своего источника в сети американских электронных супермаркетов Best Buy, торгующих новыми компьютерами, смартфонами и другой электроникой, пишет cybersecurity.

В публикации говорится, что Boy Genius Report получил копию документа с расписанием рекламных мероприятий, где говорится, что в конце октября запланирована реклама нового iPhone 5, который должен к тому времени уже начать продаваться. Также в документе говорится, что предзаказы на iPhone 5 начнутся в самом начале октября. Вероятно, тогда же состоится и формальный показ устройства.

На данный момент неясно, будет ли за предзаказы отвечать только Apple, или же их можно будет оформить также у ритейлеров. Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в среде сотового оператора Sprint Nextel сообщило о том, что выход iPhone 5 ожидается в районе 10 октбяря.