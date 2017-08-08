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Тепло для Дальнего Востока
На прошлой неделе на базе компании Modern Engineering Systems (MES) в районе ул. Давыдова во Владивостоке прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию производственной площадки по выпуску блочно-модульных котельных (БМК). В условиях Дальнего Востока такие объекты теплоснабжения перспективны для обеспечения теплом автономно расположенных производственных и складских комплексов, административно-офисных городков, баз отдыха, населенных пунктов и пр. Первая БМК уже стояла в сборе на площадке, готовая к отгрузке для спортивного лагеря «Восток» под Южно-Сахалинском.
Директор торгового дома «Модерн Инжиниринг Системс» Дмитрий ИОНОВ отметил, что компания MES сегодня представляет собой большую производственно-коммерческую структуру, занимающуюся разноплановой деятельностью. При этом основными направлениями являются инжиниринг, разработка проектной документации, транспортно-логистическая составляющая, продажа и монтаж оборудования, производство комплектующих электросистем и теперь уже сборка БМК.
С начала своей деятельности в 2007 году компания реализовала поставку и монтаж инженерного оборудования для множества объектов различной сложности, начиная от тепловых пунктов заканчивая строительством центральных районных и городских котельных. Она занимается реконструкцией систем теплоснабжения, в том числе во Владивостоке, активно работает в сегментах ЖКХ, промышленности и нового строительства. Среди построенных с участием этой компании такие известные объекты, как ЖК «Алые паруса», ЖК «Магнум», бассейн ТОВМИ во Владивостоке, «Авиаполис Янковский» в Артеме. Филиалы и представительства компании помимо Владивостока сегодня имеются в Южно-Сахалинске, Санкт-Петербурге и Москве.
Идея нового производства в компании возникла из общения с резидентами территорий опережающего развития и предстоящего широкого перехода теплопотребителей Приморья на газ. Выяснилось, что на Дальнем Востоке формируется большая потребность в БМК, а их поставки из западных регионов страны оказываются слишком дороги. Особенно эти котельные актуальны для таких регионов, как Чукотка, Магаданская область, Якутия. Они могут быть широко востребованы и в пределах пригородной зоны Владивостока и его растущей агломерации. Предполагается, что популярными могут стать «крышные» варианты БМК.
В связи с этим компания разработала простой в эксплуатации типовой стандартный продукт – такие компактные котельные, которые сегодня отвечают требованиям примерно 90% их потенциальных дальневосточных потребителей.
При том что среднестатистическая мощность БМК, предлагаемых сегодня на рынке этой продукции, ограничивается мощностью около 1 мегаватта, первая котельная MES выполнена с установленной мощностью 8,6 мегаватта и может работать как на мазуте, так и на газе. Доставленная на Сахалин в типовых контейнерах, она будет быстро установлена, заключена в стеновые конструкции и введена к очередному отопительному сезону. Этот заказ осуществляется с опережением графика.
Дмитрий Ионов отметил, что выпускаться компанией БМК будут преимущественно мощностью от полумегаватта до двух мегаватт в классах продукции стандарт, бизнес и премиум. Причем для котельных последнего класса обязательна возможность использовать несколько видов топлива с использованием универсальных горелок.
Изготовление БМК класса стандарт на имеющейся площадке возможно до 60 дней, а больших класса премиум - около 90.
Для заказчиков, вероятно, будет очень интересна функция «трейд-ин», предлагаемая к этой продукции компанией MES. Она позаимствована из автопрома и заключается в том, что потребитель может в начале осуществления своего крупного проекта заказать БМК одной мощности, а в дальнейшем, когда его проект в своей реализации потребует большей мощности, вернуть и взять с доплатой новую, более мощную котельную.
Эти БМК помимо существенной экономии по сравнению с эксплуатацией обычных котельных интересны еще и тем, что полностью автоматизированы и имеют смарт-функцию, то есть управляемы с помощью мобильного телефона из любой удобной точки мира. Это позволит также осуществлять компании гарантийный и постгарантийный мониторинг работы котельной. Кстати, возможно внедрение такой функции и на действующих котельных, где она отсутствует.
Кроме того, компанией принято решение в качестве приятного бонуса с каждой проданной котельной устанавливать в городе, а затем и в регионе по детской площадке.
На вопрос Деловой газеты «Золотой Рог», на какую мощность новое производство может выйти в перспективе, Дмитрий ответил: «На сегодняшний день мы сможем собирать до трех стандартных котельных одновременно. А далее все будет зависеть от емкости рынка и потребности. Наша компания всегда развивалась и достигла таких масштабов лишь благодаря такому слогану: «Поставьте нам задачу – и мы ее реализуем».
По его мнению, емкость дальневосточного рынка по БМК довольно большая, и уже сразу же после отгрузки первой начнется сборка трех других, договоры на которые уже оформлены с тремя заказчиками из Хабаровского края и с Сахалина.
Выступая на открытии нового производства, директор департамента энергетики Приморского края Алла ФОРТУН отметила: «Большую гордость вызывает то, что это сделали профессионалы, которые начинали свою деятельность на территории края и Владивостока, учились в нашем Строительном институте ДВГТУ. Очень большие надежды я и правительство Приморского края возлагаем на развитие газификации и на то, что впереди будут интересные работы в муниципальных образованиях по строительству газовых котельных, на полезное и благоприятное всем сотрудничество».
Торжественную церемонию ввода нового производства Алла Фортун и Дмитрий Ионов завершили традиционным разрезанием красной ленточки.
Наталья КОМИССАРОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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