Реструктуризация ДЭК открывает новые горизонты

После того, как полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» перешли управляющей организации АО «ЭСК «РусГидро», «Дальневосточная энергетическая компания» претерпела ряд изменений. Теперь на первый план встали такие задачи, как сокращение дебиторской задолженности, развитие новых сервисов и направлений деятельности. Стратегические планы компании озвучил исполнительный директор ПАО «ДЭК» Виктор МИЛУШ.

– С 1 июля 2017 года на основании решения годового собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» осуществляет АО «Энергосбытовая компания «РусГидро», – рассказал Виктор Милуш. - Данное решение было принято с целью консолидации сбытовых активов группы «РусГидро» и внедрения новой управленческой модели. Конечно же, существуют отличия между работой сбытовой компании «РусГидро» и ДЭК. Например, сбытовые подразделения «РусГидро» работают с бизнесом в ценовой зоне, изменяя тарифы в зависимости от состава генерации и режима потребления. ДЭК регулировал цены один раз в год, избегая рисков, возникающих при работе в ценовой зоне. Тем не менее наш опыт позволит ДЭК реализовать новые сбытовые возможности в рамках целого ряда проектов.

– ДЭК планирует расширить сферу услуг компании, объединив функции сбыта электрической и тепловой энергии, а также создав единые центры для оплаты коммунальных услуг и ресурсов в нескольких пилотных регионах Дальнего Востока. Что будут подразумевать эти проекты?

– Предусматривается, что ДЭК будет выступать в роли агента для ресурсоснабжающих, управляющих компаний и предприятий ЖКХ, выставляя квитанции населению и собирая платежи. Внедрение единой квитанции по нашим расчетам должно привести к снижению размера платы за ресурсы конечных потребителей на 1-2%. Эта система позволит компаниям сэкономить на операционных расходах, а также увеличить процент сбора денежных средств. Уже в сентябре ДЭК запустит пилотный проект в Амурской области, который предполагает оплату всех коммунальных услуг по единой квитанции. В настоящее время также ведутся переговоры по организации подобных центров в Хабаровском крае. В Приморье пока данный вопрос не поднимался, но если пилотный проект покажет свою эффективность, будем предлагать такую систему на всей территории работы ДЭК.

Также ДЭК будет осуществлять новый вид деятельности – реализацию тепловой энергии. Сейчас выставлением и сбором платежей за тепло и горячую воду занимается «Дальневосточная генерирующая компания» - дочернее общество ПАО «ДЭК». К следующему кварталу данные функции будут осуществляться уже одной компанией на территории Хабаровского края и ЕАО, позднее – Приморского края и Амурской области. Оба этих проекта должны решить основную задачу – снижение дебиторской задолженности предприятий и физических лиц.

– Благодаря специальным режимам, таким как ТОР, потребление электроэнергии в Приморском крае увеличивается. Не будут ли инвесторы данных территорий испытывать недостаток в энергоресурсах?

– Дефицита ресурсов в Приморском крае нет, соответственно и предприятия, заходящие на территории опережающего развития, недостатка ощущать не будут. Большинство инвесторов предпочитают покупать электроэнергию на оптовом рынке, что позволяет снизить стоимость ресурса. При этом правила работы на оптовом рынке значительно жестче. Например, если предприятие заявилось на определенную мощность и не взяло ее, это повлечет штрафные санкции. Также необходимо установить сложные системы учета, согласовать все действия с «Советом рынка» и т.д. ДЭК готова сопровождать предприятия, работающие на оптовом рынке, и предоставлять услуги как энергосбытовая компания, заключая соответствующий договор. При этом компании не будут нести дополнительной нагрузки, как это происходит при заключении договоров с гарантирующим поставщиком, за счет чего снижается конечная стоимость электроэнергии.

– С 1 июля на Дальнем Востоке запущен механизм выравнивания энерготарифов в рамках поправок в закон «Об электроэнергетике». Затронут ли эти поправки предприятия Приморского края?

– Согласно поправкам, снижение энерготарифов начнется в пяти дальневосточных регионах: на Чукотке, в Магадане, на Камчатке, в Якутии и на Сахалине. Именно на этих территориях цена на электроэнергию превышает среднероссийский уровень. И, бесспорно, снижение тарифов даст хороший толчок развитию данных регионов, поскольку основной задачей, которую решают данные поправки, становится снижение себестоимости и увеличение конкурентоспособности продукции предприятий на этих территориях за счет экономии расходов на электроэнергию. Поэтому в концепции закона прописана программа на три года. Предполагается, что уровень средней цены будет изменяться, и Приморский край сможет рассчитывать на снижение тарифов, если фактически на дату расчетов цены в нашем регионе будут превышать установленный среднероссийский уровень. В данный же момент средний уровень тарифа для промышленных потребителей в Приморском крае ниже рассчитанного среднероссийского: 3,39 рубля против 3,71 рубля за кВт-ч.