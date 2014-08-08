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Железнодорожная компания "Экспресс Приморья" перевезла юбилейного 119-миллионного пассажира

08 Августа 2014, 14:31 | Дальний Восток

7 августа 2014 года ОАО “Экспресс Приморья”, осуществляющий пригородные железнодорожные пассажирские перевозки в 4 субъектах Дальневосточного региона – Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области, по количеству отправленных пассажиров достиг 119-миллионного рубежа.

По этому поводу пригородной компанией было организовано чествование юбилейного пассажира. Им стал пенсионер Виктор Завражин, который приобрел билет на железнодорожном вокзале Хабаровска для поездки в пригородном электропоезде № 6837 Хабаровск-Биробиджан-Облучье. Он проживает в Биробиджане и вместе с супругой часто навещает внуков в Хабаровске, поэтому регулярно пользуется услугами компании «Экспресс Приморья».

 – Мне приходится ездить в Хабаровск автобусами и поездами «Экспресса Приморья», и чаще отдаю предпочтение железнодорожному транспорту за комфорт,  порядок в вагонах, доброжелательное отношение персонала, культурное обслуживание на всем пути следования,- отметил во время мероприятия  Виктор Завражин.

В подарок счастливый пассажир получил бесплатный месячный абонемент для поездок по маршруту Хабаровск-Биробиджан.

К концу 2013 года, за почти 10-летие работы компании в дальневосточном регионе, количество отправленных пассажиров “Экспресс Приморья” превысило 115 миллионов человек. Перевалив за этот значимый рубеж, компания решила чествовать каждого  своего миллионного пассажира за неизменный выбор – “Спасибо, что Вы с нами!”.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: Экспресс Приморья  железная дорога  пассажир 



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