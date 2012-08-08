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Во Владивостоке 10 августа будут «пилить» рыбу

08 Августа 2012, 22:32 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа, ZRPRESS. 10 августа во Владивостоке состоится внеплановое заседание Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС), в котором примет участие и сахалинская делегация во главе с заместителем председателя областного правительства Сергеем Карепкиным.

В числе других в повестку дня ДВНПС включен вопрос о распределении дополнительных объемов водных биоресурсов, на которые устанавливается ОДУ. Как сообщил РИА «Сахалин-Курилы» С. Карепкин, речь на заседании пойдет о возможности увеличения квот на добычу различных морепродуктов в акватории, прилегающей к островной области. В частности, ожидается, что в Южно-Курильской зоне будут на 25,4 тыс. тонн увеличены промысловые объемы минтая и на 1,9 тыс. тонн – гребешка в Северо-Курильской зоне.

Участники ДВНПС также решат, кому достанется добавка в ресурсах на трубача, гребенчатую креветку и рыбу щипачок.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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