Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке 10 августа будут «пилить» рыбу
ВЛАДИВОСТОК, 8 августа, ZRPRESS. 10 августа во Владивостоке состоится внеплановое заседание Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС), в котором примет участие и сахалинская делегация во главе с заместителем председателя областного правительства Сергеем Карепкиным.
В числе других в повестку дня ДВНПС включен вопрос о распределении дополнительных объемов водных биоресурсов, на которые устанавливается ОДУ. Как сообщил РИА «Сахалин-Курилы» С. Карепкин, речь на заседании пойдет о возможности увеличения квот на добычу различных морепродуктов в акватории, прилегающей к островной области. В частности, ожидается, что в Южно-Курильской зоне будут на 25,4 тыс. тонн увеличены промысловые объемы минтая и на 1,9 тыс. тонн – гребешка в Северо-Курильской зоне.
Участники ДВНПС также решат, кому достанется добавка в ресурсах на трубача, гребенчатую креветку и рыбу щипачок.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Красной рыбы становится все меньше
- "Приморская" рыба едет в Москву на всех парах
- Росрыболовство планирует с 2017 года начать прием заявок на инвестиционные квоты
- У дальневосточных рыбаков сегодня "полные сети валюты"
- Минтай на Дальневосточном бассейне хорошо пошел
- Лососевая путина в Приморье прошла с наваром
- Квотоцентризм нашел оппонентов на ВЭФ
- Северная Корея продала все права на вылов рыбы в своей зоне Китаю
- Правительство освободит порты от псевдорыбного прилипалы
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- В августе россиянам мало не покажется
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары