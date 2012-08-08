Светодиодные светильники — шаг за шагом к мировому распространению

Светодиодные LED светильники шаг за шагом становятся популярнее. Они быстро заменяют устаревшие лампы накаливания и вредные компактные флуоресцентные лампы. Их стоимость не так высока, а окупаются они уже на 8 месяц использования. Примерный срок эксплуатации составляет 10-15 лет.

Основной мотив приобретения светодиодных светильников — высочайшие экологические показатели. Самый яркий и мощный светодиод может состоять из одного модуля, но потреблять всего 10,8 Вт, что в 30 раз экономичнее обычной лампы накаливания. Температура нагревания не превышает 50 градусов Цельсия. Технологии, на которых основано производство светодиодных светильников, постоянно обновляется. Новые LED светильники уже давно в продаже, и они во много раз выгоднее любых других искусственных источников света. Они не требуют обновления проводки и вставляются в обычный патрон, который предназначен для ламп накаливания.

По своей яркости обычный светодиод аналогичен лампе накаливания 100 Вт. Замена одной сократит выброс углекислого газа за счет экономии энергии на 4 тонны в течение всего срока службы (гарантированно — около 50 000 часов).

Интересный способ популяризации — как светильники уличного освещения были установлены на самую высокую башню мира

Естественно, далеко не все готовы отдавать за LED светильники на 100 рублей больше, чем за обычные лампы накаливания. Не только в России, но и во всём мире. Но некоторые компании устраивают промо-акции и специальные «шоу», которые приближают понимание людей к тому, что светодиодные лампы являются следующим шагом в развитии, который и бережет природу, и экономит деньги людей.

Например, канадская телебашня CN Tower, высота который составляет 553 метра (удерживает рекорд по высоте сооружения, между прочим), оборудована долгожданной системой освещения. Актуальная и модная светодиодная подсветка разноцветна. В тёмное время суток она светится цветами канадского флага — белым и красным, но в процессе она может менять оттенки на все цвета радуги. Говорят, в начале каждого часа на вершине телебашни демонстрируется специальный эффект свечения.

Джек Робинсон, директор управляющей компании, ждал подходящей технологии для обустройства внешнего освещения башни более 10 лет. Все остальные технологии обходились по покупкам слишком дешево, но в таком случае компания бы несла высокие эксплуатационные расходы. Кроме того, серьезно увеличилась бы нагрузка на электросети и несло дополнительные расходы.

Система светодиодной подсветки обошлась в 2,4 миллиона долларов. Разработала и установила её компания ColorKinetick. Упакованы такие устройства в 1330 блоков, где каждый размером с коробку из-под обуви. Гарантируется 10 летняя бесперебойная работа. По сравнению с люминесцентными и другими системами освещениями, светильники уличного освещения нового типа будет использовать на 10-20% меньше энергии. Если бы такая башня подсвечивалась технологий светодиодов из 1990-х, то она потребляла на 60% больше энергии. Равнозначные новым канадским светильникам в России выпускаются светильники уличного освещения компании ООО «Револайт».

Новые светодиодные светильники соответствуют высочайшим европейским стандартам. Несмотря на более высокую первоначальную стоимость относительно ламп накаливания, LED полностью окупаются за 1 год эксплуатации. Экономический выигрыш составляет порядка 300%, учитывая длительный гарантированный срок службы.

Скорейший массовый переход на светодиодные лампы — вопрос времени, и, в принципе, очень близкого. Во многом это зависит от потребителей, которым необходимо действительно экологичное и гарантированно долгосрочное решение. Немаловажную роль играет и законодательства. От ламп накаливания официально отказались уже в США, Европе, России, некоторых странах СНГ. И чем больше будут пользоваться LED-лампами, тем меньше загрязняющих выбросов в природу будет сделано.