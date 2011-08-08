Любимая сайра в собственном соку

По данным «Анализа рынка консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов в России», подготовленного BusinesStat, в России потребляется больше рыбных консервов, чем мясных. Объем продаж консервов из рыбы и морепродуктов в России в 2010 г составил 324,1 тыс. т, мясных консервов было продано около 266 тыс. т.

Рынок рыбных консервов показывает нестабильную динамику: за фазой роста следует фаза спада. Так, с 2006 по 2008 г. объем продаж консервов из рыбы и морепродуктов вырос на 12,4%, но начиная с 2009 по 2010 г. произошел спад на 7,6%. Подобная динамика сохранится и в 2011-2015 гг., считают эксперты и прогнозируют, что объем продаж консервов из рыб и морепродуктов достигнет 344 тыс т. При этом потребление мясных консервов останется на нынешнем уровне. Однако в общем обороте рыбных и морских консервов доминирует рыбная продукция. Другие морепродукты составили лишь 5,6%. Кстати, и в импорте доминирует обычная рыбная продукция.