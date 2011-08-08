Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Заводы заложили первые партии икры
По данным ФГУ «Севвострыбвод», заполнение нерестилищ производителями горбуши на большинстве рек Карагинского залива достигло 100% и близко к аномально высоким показателям.
В среднем течении реки Камчатки (бассейн реки Андриановки) продолжается ход нерки, происходит постепенное заполнение нерестилищ. В верхнем течении реки этот показатель пока незначительный, подходы чавычи и нерки единичные. Как сообщили РИА Fishnews.ru в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края, в нижнем течении Камчатки, на озере Ажабачьем ихтиологи Севвострыбвода оценили заход раннего стада нерки на нерестилища как удовлетворительный, на уровне прошлого года.
На севере восточного побережья, в Карагинском заливе, продолжается ход лососевых, фиксируются значительные подходы горбуши как в море, так и в реках на уровне выше среднегодовых показателей нечетных лет. Суточный вылов на морских неводах остается высоким – более 100-150 тонн в сутки, основу вылова составляет горбуша. Большинство морских неводов ряда рыбопромышленных предприятий в Карагинском заливе выловили более 1000 тонн. Продолжается интенсивный заход горбуши в реки Карагинского залива, здесь нерестилища в основном заполнены. В южной части восточного побережья Камчатки, в Авачинском заливе, в реках Аваче и Паратунке, ихтиологи отмечают начало захода кеты: пока подходы незначительные.
На западном побережье практически на всех реках средней и северной части полуострова подходы горбуши незначительные, несколько ниже прогнозных оценок как с морской стороны, так и в реках. На реке Большой в последние дни отмечен хороший заход стада нерки. Степень заполнения нерестилищ раннего (весеннего) стада выше среднегодовых показателей за последние несколько лет. Специалистами учтено 1800 особей весенней нерки, что говорит о хорошей работе по охране нерестилищ в этом регионе и о постепенном восстановлении численности стада. В северной части западного побережья ихтиологи отмечают увеличение подходов кеты в реки, подходы других видов тихоокеанских лососей остаются.
Сотрудники рыборазводных заводов Севвострыбвода продолжают отлов производителей кеты и чавычи для обеспечения закладки икры следующего сезона. По состоянию на 27 июля на Паратунском экспериментально-производственном лососевом рыбоводном заводе добыто 1084 самки и 894 самца кеты, на ЛРЗ «Кеткино» – 446 самок и 528 самцов, работники Малкинского завода отловили 62 самки и 97 самцов чавычи. Первые закладки икры прошли на всех трех заводах. На Паратунском ЭПЛРЗ было заложено 90,4 тыс. штук икры кеты, еще 108,7 тыс. штук кетовых икринок добавили рыбоводы ЛРЗ «Кеткино». Малкинский ЛРЗ заложил 131,6 тыс. штук икры чавычи.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- На инаугурацию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может прийти любой желающий
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- Во Владивостоке поставлен рекорд посещаемости выставки в рамках ВЭФ