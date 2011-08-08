Заводы заложили первые партии икры

По данным ФГУ «Севвострыбвод», заполнение нерестилищ производителями горбуши на большинстве рек Карагинского залива достигло 100% и близко к аномально высоким показателям.

В среднем течении реки Камчатки (бассейн реки Андриановки) продолжается ход нерки, происходит постепенное заполнение нерестилищ. В верхнем течении реки этот показатель пока незначительный, подходы чавычи и нерки единичные. Как сообщили РИА Fishnews.ru в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края, в нижнем течении Камчатки, на озере Ажабачьем ихтиологи Севвострыбвода оценили заход раннего стада нерки на нерестилища как удовлетворительный, на уровне прошлого года.

На севере восточного побережья, в Карагинском заливе, продолжается ход лососевых, фиксируются значительные подходы горбуши как в море, так и в реках на уровне выше среднегодовых показателей нечетных лет. Суточный вылов на морских неводах остается высоким – более 100-150 тонн в сутки, основу вылова составляет горбуша. Большинство морских неводов ряда рыбопромышленных предприятий в Карагинском заливе выловили более 1000 тонн. Продолжается интенсивный заход горбуши в реки Карагинского залива, здесь нерестилища в основном заполнены. В южной части восточного побережья Камчатки, в Авачинском заливе, в реках Аваче и Паратунке, ихтиологи отмечают начало захода кеты: пока подходы незначительные.

На западном побережье практически на всех реках средней и северной части полуострова подходы горбуши незначительные, несколько ниже прогнозных оценок как с морской стороны, так и в реках. На реке Большой в последние дни отмечен хороший заход стада нерки. Степень заполнения нерестилищ раннего (весеннего) стада выше среднегодовых показателей за последние несколько лет. Специалистами учтено 1800 особей весенней нерки, что говорит о хорошей работе по охране нерестилищ в этом регионе и о постепенном восстановлении численности стада. В северной части западного побережья ихтиологи отмечают увеличение подходов кеты в реки, подходы других видов тихоокеанских лососей остаются.

Сотрудники рыборазводных заводов Севвострыбвода продолжают отлов производителей кеты и чавычи для обеспечения закладки икры следующего сезона. По состоянию на 27 июля на Паратунском экспериментально-производственном лососевом рыбоводном заводе добыто 1084 самки и 894 самца кеты, на ЛРЗ «Кеткино» – 446 самок и 528 самцов, работники Малкинского завода отловили 62 самки и 97 самцов чавычи. Первые закладки икры прошли на всех трех заводах. На Паратунском ЭПЛРЗ было заложено 90,4 тыс. штук икры кеты, еще 108,7 тыс. штук кетовых икринок добавили рыбоводы ЛРЗ «Кеткино». Малкинский ЛРЗ заложил 131,6 тыс. штук икры чавычи.