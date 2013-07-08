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Российские эксперты отмечают еще в одной отрасли системный кризис
На прошедшем 4-5 июля в Комсомольске-на-Амуре Дальневосточном конгрессе инженеров было предложено объединить усилия дальневосточников и сибиряков для вывода инженерных вопросов на общегосударственный уровень. В последние годы в Омске прошли 2 съезда инженеров Сибири, теперь – профессиональный конгресс в Хабаровском крае. Участники не исключают в будущем возникновения общей площадки.
- Я думаю, что мы должны двигаться к созданию единого форума на уровне всей России. А инициаторами должны выступить Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, - рассказал ZRPRESS.RU член Совета Федерации РФ от Омской области Игорь ЗУГА.
Вне закона
В целом же конгресс в Комсомольске базировался на владевшей всеми участниками идее: нет развития государства без инженерного ресурса. Около 300 человек, представлявших федеральную и региональную власть, науку, промышленные предприятия, предприняли попытку системного анализа стоящих перед Россией проблем технического развития, выработки предложений всем участникам процесса.
Не первый год звучат мнения о необходимости подготовки на государственном уровне стратегии развития инженерной сферы. Но единой индустриальной политики в стране по-прежнему нет. Хотя, в настоящее время прорабатывается концепция проекта федерального закона с рабочим названием «Об инженерном деле в РФ». В действующем законодательстве отсутствуют такие понятия как «инженер», «инженерная деятельность», «инжиниринг», не урегулировано авторское право на результаты инженерной деятельности.
Сегодня в России, при наличии отдельных достаточно мощных и продуктивных научных центров, в целом отсутствует эффективное преобразование фундаментальных исследований в передовые коммерческие технологии. Инновационная активность реального сектора экономики крайне низка: разработку и внедрение технологических инноваций осуществляют около 5% промышленных предприятий. В развитых странах этот показатель поднимается выше 80%. Расходы российских предприятий на инновационные расходы составляют 2,5%. В Японии эти цифры достигают 95%, в США 62%. Отечественные компании используют не более 10% инновационных идей и проектов. Из 500 запатентованных изобретений в РФ находит применение только 1.
Преобразованию открытий в продукцию мешает недостаток инжиниринговых компаний. В России их сегодня насчитывается всего около 40. А в США, например, таких компаний более 140 тыс. Россия чуть ли не единственная страна в мире, где инжиниринг не является отдельной отраслью. В десятке наиболее успешных стран инжиниринг занимает ведущие места среди всех отраслей.
- Инжиниринг рассматривается как своеобразный «приводной ремень» между научными разработками и коммерциализацией практических результатов, - говорит Игорь Зуга. - Создание инжиниринговых центров является эффективным инструментом, позволяющим обеспечить глобальную конкурентоспособность отечественной продукции нового поколения. Кроме того, нам нужно отойти от многих ранее сложившихся стереотипов промышленного развития. Например, отказаться от практики обходиться в индустриальном развитии без ведущих мировых технологических центров, опираясь лишь на собственные силы. Я думаю, мы должны научиться интегрировать внутренний и внешний интеллектуальный потенциал.
Учить ученого
Чтобы построить в стране современную промышленность, необходимо, прежде всего, поднять уровень профессионализма сотрудников. Начальник департамента управления президента РФ по научно-образовательной политике Анна ДЕРЕВНИНА, сообщила, что администрацией президента проведено исследование, в ходе которого более 400 экспертов – ректоров технических вузов, деканов, заведующих кафедрами, руководителей промышленных предприятий оценивали состояние инженерного дела и инженерного образования в стране. Инженерное дело оценили как удовлетворительное 17%. Инженерное образование удовлетворительным считают 15%. Остальные оценки и характеристики: «системный кризис», «критическое состояние», «стагнация».
В процессе подготовки кадров эксперты видят 3 основные проблемы:
Первая. При массовом выпуске инженеров отечественными вузами структура и качество подготовки не соответствует потребностям высокотехнологичных отраслей и инновационных секторов экономики.
- Существующая структура подготовки фиксирует отраслевое состояние промышленности в лучшем случае конца 20 века, - говорит Анна Деревина. - К инженерному образованию сегодня в России относят около 200 направлений и специальностей. В соответствии с международной организацией отраслей науки и технологий, необходимо выделить область образования «инженерное дело, технологии и технологические науки». Кроме того, нужен прогноз потребности профессий в этой области, которого в России сегодня нет.
Вторая. Содержание образования не соответствует требованиям работодателей. Требования фиксируются сегодня профессиональными стандартами, которые разработаны пока только в нескольких отраслях, таких как авиапром, атомная энергетика. В соответствии с указом президента РФ, только к 2015 году будет разработана вся линейка профессиональных стандартов – 800 единиц.
Третья. Уровень профессорско-преподавательского состава не соответствует требованиям современного образования в области техники и технологий. Эти требования должны быть зафиксированы в образовательном стандарте. Но в существующих стандартах, даже в рамках одной укрупненной группы они не унифицированы и не имеют общей базы.
В итоговой резолюции конгресса нашли отражение предложения к федеральным властям по разработке государственной промышленной политики, формированию законодательной базы, регулирующей вопросы инженерного дела, предусматривающей создание нормативно-правовой основы для развития инновационных территориальных образований. Предложено также рассмотреть возможность введения обязательного распределения выпускников инженерно-технических направлений и специальностей, получивших образование за счет федерального бюджета. Региональным властям рекомендовано, в числе прочего, обеспечить разработку перспективного прогноза потребностей экономики в инженерно-технических кадрах, предусматривать в региональных бюджетах расходы на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития.
- Может показаться, что конгресс в Комсомольске-на-Амуре мало кого интересует, - говорит Игорь Зуга. - Но это не так. Я приехал после второго съезда инженеров Сибири на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, где у меня технический директор завода начал спрашивать о прошедшем съезде, сообщив, что там многие следили за его работой. Уверен, такое же внимание будет и к нынешнему конгрессу. Профессиональное инженерное сообщество сегодня разобщено, но оно ищет возможностей информационного объединения, ждет решения общих проблем, а потому с вниманием относится к подобным форумам.
- Надо привлечь внимание государства к роли инженера в обустройстве нашей страны, - сказал ZRPRESS.RU президент ООО «Научно-производственное предприятие ДИАВЭЛ» Александр РЯБЦУН.
В решение этой задачи Дальневосточный конгресс внес свой региональный вклад.
Александр ЗУБОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним22:45, 13.07.2013#
Нашим власть имущим нужны только те предприятия, которые перерабатывают сырьевые ресурсы, или добывают, всё остальное им не нужно. Главная цель - деньги, а на все остальное наплевать, т. к. жить они будут где-то там, но только не здесь. . . и чем тупее народ тем проще им управлять. . . им невыгодно ничего развивать, а то что осталось - это отголоски прошлого, которое скоро закончится
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печально. . . умерли все отрасли экономики, производства и науки. . . и приходишь к выводу- хоть и со страшными перекосами, но советская система была лучше. по крайей мере она не катила страну в пропасть