На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали

Проблемы, созданные при губернаторе Владимире Миклушевском, приходится решать новому главе края Андрею Тарасенко

Строительство домов в Снеговой Пади в Приморье возобновят в августе. Новая компания-застройщик проблемного объекта – комплекса Д в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке приступит к работам по достройке домов уже в этом году, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. Об этом сообщил врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко, комментируя заданный на прямой линии с Президентом вопрос о проблемах долевого строительства в четверг, 7 июня.

В числе городов, где есть недостроенные жилые дома с привлечением средств граждан, упомянуты Липецк и Владивосток. Так, жительница Владивостока Юлия Матвеева рассказала главе государства о недостроенных домах по федеральной программе «Жилье для российской семьи» в микрорайоне Снеговая Падь. По ее словам, программа стартовала в 2014 году, 700 семей вложили на это деньги, но дома до сих пор не построены, хотя должны были быть уже сданы.

Владимир Путин отметил, что зафиксирует эти вопросы, и на них будет реакция, в том числе, с помощью федерального центра руководителям регионов. Однако Президент подчеркнул, что проблема гораздо более широкая, чем упомянутые конкретные случаи. Это связано с недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня. При этом глава государства обозначил, что объем строительства в стране очень большой.

«За прошлый год около 79 миллионов квадратных метров было построено, треть из этого – индустриальное строительство, и, прежде всего, строительство жилых домов. Всего в стране около 1,1 миллиона договоров о долевом строительстве. Объем денег, которые там находятся – 3,4 триллиона рублей. Это огромные средства, и далеко не всегда они эффективно используются застройщиками», – подчеркнул Владимир Путин.

Президент обозначил, что большая ответственность лежит на губернаторах в регионах. Важно выйти на цивилизованные способы жилищного строительства без привлечения средств граждан.

«Перед нами стоит сложная задача уже в этом году выйти на 88 миллионов квадратных метров, и в последующие годы – до 2024 года – выйти на 120 миллионов квадратных метров в год. Мы должны сделать так, чтобы в год примерно 5 миллионов семей имели возможность улучшить свои жилищные условия. Сегодня такой возможностью обладают примерно 3,5 миллиона семей», – обозначил глава государства.

При этом Владимир Путин добавил, что, если сегодня резко с делать шаги в направлении уменьшения привлечения средств граждан, столкнуться придется с несколькими проблемами. Это еще сложности с достройкой уже начатого строительства и резкое снижение объемов строительства в целом.

Президент заявил, что уже принято решение с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства и привлекать средства исключительно через банковскую систему.

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, комментируя слова Президента, отметил, что подготовлен ряд поправок в федеральный закон о долевом строительстве. Им предстоит решить две важные задачи. Во-первых, это уход от котлового метода: одно разрешение на строительство – один расчетный счет. Во-вторых, это банковское сопровождение.

Эти два института должны заработать уже с 1 июля текущего года. И с 1 июля 2019 года будут специальные счета, на которые будут привлекаться средства на строительство, но этот счет не будет находиться под распоряжением застройщика. Эти деньги будут блокироваться, а под них застройщик сможет открывать кредитную линию в банке и финансировать проекты. Лишь после того, как ключи будут вручены, со счета с собранными деньгами дольщиков будет погашена кредитная линия, и застройщик получит прибыль. По мнению Министра, этот механизм позволит использовать деньги дольщиков, при этом максимально их сохранив, и не допускать «пирамид». Эти поправки ожидаются к принятию уже 27 июня.

Комментируя прозвучавший на прямой линии вопрос, врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко отметил, что в ситуации в Снеговой Пади во Владивостоке решение уже найдено.

«Ситуация в Снеговой Пади действительно была сложная. У застройщика не хватило средств для достройки домов, которые возводились по госпрограмме "Жилье для российской семьи". В результате, сроки сдачи объектов были сорваны. Сейчас мы нашли нового инвестора-застройщика. Это компания "Восточный Луч", которая уже реализовала крупный проект в микрорайоне "Зеленый Угол", в том числе и по указанной госпрограмме. Сейчас подписан меморандум, по которому компания обязуется достроить и дома в Снеговой Пади. Пять из шести объектов будут сданы до конца 2019 года, ещё один – годом позже», – отметил Андрей Тарасенко.

Глава края добавил, что для решения проблемы с подведением инженерных сетей к данным домам, направлено на техническое присоединение более полумиллиарда рублей из краевого бюджета

«Около 100 миллионов направлены в декабре 2017 года и более 400 миллионов – в этом году», – подчеркнул Андрей Тарасенко, уточнив, что «Восточный Луч» намерен приступить к активным работам уже в августе этого года.

Напомним, вопросы введения в эксплуатацию «долгостроев» в Приморье находится на особом контроле врио Губернатора края Андрея Тарасенко. Глава региона поручил застройщикам подготовить и представить решение по каждому сложному объекту. По словам руководителя края, необходимо продолжать индивидуальную работу и искать способы решения проблем всех пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан.

За последние шесть лет в крае сданы в эксплуатацию свыше 15 долгостроев, три из них – в прошлом году, еще два – в 2018 году. Всего около двух тысяч человек смогли заехать в свое жилье.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.