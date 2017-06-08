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"Приморская" рыба едет в Москву на всех парах
ОАО «РЖД» удвоило перевозки тихоокеанских морепродуктов ускоренными поездами за 5 месяцев 2017 года
ОАО «РЖД» продолжает наращивать объемы перевозок тихоокеанских морепродуктов ускоренными поездами, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Со станций Дальневосточной железной дороги с начала текущего года отправлено 72 ускоренных рефрижераторных поезда, груженных тихоокеанскими морепродуктами общим весом 138 тыс. тонн. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года был отправлен 31 ускоренный состав, перевезено около 60,8 тыс. тонн рыбы.
Положительная динамика в перевозках морепродуктов ускоренными поездами свидетельствует о высоком спросе на эффективные транспортно-логистические продукты. Трейдеры заинтересованы в том, чтобы скоропортящиеся продукты доставлялись в розничные сети ритмично и в максимально сжатые сроки.
Ускоренные рефрижераторные поезда формируются на станциях Мыс Чуркин и Угольная, где консолидируются вагоны с других станций Приморского края. Время следования таких составов до центральных регионов страны составляет около 10 дней, что особенно актуально в условиях ограниченных холодильных мощностей в местах формирования грузопотоков. Кроме того, поезда данной категории имеют ступенчатую маршрутизацию. Так называемый принцип «грузового экспресса» дает возможность осуществлять быструю прицепку и отцепку вагонов на станциях в пути следования.
В целом в январе-мае 2017 года со станций магистрали отправлено 248 тыс. тонн рыбы, что на 5,6% меньше уровня прошлого года, однако по итогам последнего весеннего месяца был зафиксирован рост: 38,7 тыс. тонн (+4% к маю 2016-го).
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