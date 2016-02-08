Правительство Камчатского края и "ННК" расширяют сотрудничество

«Независимая нефтегазовая компания» и Правительство Камчатского края расширяют сотрудничество. Основные направления возможного взаимодействия были рассмотрены в ходе рабочей встречи между главой региона Владимиром Илюхиным и руководством АО «ННК-Камчатнефтепродукт», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В рамках совещания с участием руководителей Министерства экономического развития и торговли, Министерства транспорта и дорожного строительства края, в том числе, была обсуждена возможность развития сети АЗС «ННК» в северных районах Камчатского края.

«Это острая проблема, которая стоит во многих отдаленных населенных пунктах края. Мы заинтересованы в том, чтобы в северных районных центрах появились современные автозаправочные комплексы с качественным топливом по приемлемой цене», - сказал глава региона.

Еще одной темой встречи стало качество автомобильного топлива, реализуемого на автозаправочных станциях края. Глава региона отметил, что «ННК-Камчатнефтепродукт» является основным оптовым поставщиком автомобильного топлива на полуостров. Компания не только реализует его через собственную розничную сеть, но и отпускает другим организациям.

«В «ННК-Камчатнефтепродукте» сегодня работает единственная в крае лаборатория по проверке качества автомобильного топлива. Нужно проработать вопрос о том, чтобы специалисты этого комплекса могли проверять показатели бензина, реализуемого и через другие сети автозаправок. Такой контроль необходим, он даст уверенность в том, что на АЗС сторонних продавцов не ухудшают качество топлива, доставленного в край «ННК-Камчатнефтепродуктом»», - сказал Владимир Илюхин.

Участники встречи также обсудили возможное участие Компании в реализации на территории края ряда инвестиционных проектов, приоритетным из которых является строительство нового здания главного аэропорта Камчатки.

В ближайшее время стороны намерены детально проработать вопросы, касающиеся возможного сотрудничества.