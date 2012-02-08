Территории Дальнего Востока оказались не готовы принять «голубое топливо»

Развитие Восточной газовой программы столкнулась с прогнозируемыми трудностями. По мнению полпреда Президента РФ в ДФО Виктора ИШАЕВА, газификация населенных пунктов на Дальнем Востоке практически не ведется, газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток работает крайне плохо. Газовики уверяют, что на отладку работы газопровода им необходим, как минимум, год.

Считалось, что реализация Восточной газовой программы позволит поднять уровень газификации восточных районов России к 2025 году в среднем до 77%, в сельской местности - до 45%. В настоящее время, несмотря на значительные ресурсы природного газа, средний уровень газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока составляет 6,6%, в том числе в сельской местности - менее 3%, тогда как в целом по России он составляет 63,1%, в сельской местности - 46,7%.

На Дальнем Востоке лишь несколько субъектов РФ газифицированы природным газом: Якутия - на 24,07%, Хабаровский край - на 14,97%, Сахалинская область - на 8,57%. В остальных регионах уровень газификации незначителен или равен нулю.

Досье «ЗР»

Программа газификации регионов осуществляется совместно «Газпромом» и властями субъектов РФ. При этом компания финансирует доведение газа до населенных пунктов, а региональные власти отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему газообеспечения. Для эффективной реализации программы газификации «Газпром» и правительства субъектов РФ заключают соглашения о сотрудничестве и договоры о газификации. Перечень работ и сроки их завершения как со стороны компании, так и руководства регионов ежегодно фиксируются в графиках синхронизации строительства объектов газификации, призванных обеспечить подключение потребителей сразу по завершению «Газпромом» прокладки межпоселковых газопроводов.

«Главный вопрос в том, что территории оказались не готовы принять газ. Не развивается инфраструктура. В итоге, например, Хабаровский край не выбирает сахалинского газа больше 138 млн кубических метров. В связи с этим американцы (оператор проекта «Сахалин-1» Exxon Neftegas поставляет газ в регионы ДФО) предъявили нам штрафных санкций размером в 407 млн рублей. Мы говорили, что газа нам не хватает, а оказалось, что его много», - сообщил полпред журналистам.

По словам замминистра энергетики РФ Сергея КУДРЯШОВА, на текущий момент стоимость газа на Дальнем Востоке практически сопоставима с ценами на рынке АТР. Ранее сообщалось, что цена газа, поставляемого из проекта «Сахалина-1» на внутренний рынок потребителям Хабаровского края в 2010 году, составила $69,9 за тыс. кубометров. Данная цена сопоставима со стоимостью газа, поставляемого на внутренний рынок «Газпромом». На данный момент средняя цена газа по РФ в зависимости от региона составляет от $52 до $119 за тысячу кубометров.

В настоящее время в рамках Восточной газовой программы завершается подготовка Обоснования инвестиций в обустройство Чаяндинского месторождения в Якутии, а также в транспортировку и переработку якутского газа, который рано или поздно должен прийти в Приморье, а затем в Южную Корею и в Китай через территорию КНДР. Добычу нефти на месторождении планируется начать в 2014 году, газа - в 2016 году. К строительству магистрального газопровода Якутия - Хабаровск - Владивосток «Газпром» планирует приступить в 2012 году.

В то же время, по словам Виктора Ишаева, газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток работает крайне плохо.

«Сейчас продолжается проверка качества его строительства и эксплуатации. Из-за сбоев в его работе ТЭЦ-2 во Владивостоке постоянно переходит с газа на мазут. Уже от смены топлива убытков накоплено на 700 млн рублей. Здесь 700 млн, там 407 млн рублей. Кто эти деньги должен платить? Опять народ? Эти вопросы надо решать органам власти незамедлительно», - заявил полпред.

Проблемы в работе газотранспортной системы действительно есть, отмечает первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ.

«Газовики объясняют это тем, что газопровод пока с пробками. Они его не наладили, только запустили. В трубе нет постоянного давления и проблема в том, что это нужно наладить. Они («Газпром») говорят – «нам нужен еще год». Мол, хоть вешайте нас, но, для того чтобы газопровод заработал в полном объеме с нормальным давлением и т.д., нужен один год. Мы уже обсуждали с энергетиками, можно ли оставить на ТЭЦ запасы угля на тот случай, если будет аварийная ситуация. Я им сказал – конечно, оставляйте. Хуже будет, если мы заморозим людей. Но год еще будем так бултыхаться», - отметил первый вице-премьер.

Виктор Ишаев уже провел первую рабочую встречу с Виталием МАРКЕЛОВЫМ, сменившим на посту заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Александра АНАНЕНКОВА, считавшегося главным лоббистом газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток. Виталий Маркелов представил полпреду нового генерального директора ООО «Газпром инвест Восток» Вячеслава МИХАЛЕНКО.

На встрече отмечено, что соглашения об осуществлении Восточной газовой программы уже подписаны с властями Камчатского края и Сахалинской области. Аналогичные соглашения в ближайшее время должны быть заключены с органами власти Приморского и Хабаровского краев.

Тем временем появились первые позитивные сдвиги в проекте строительства газопровода по территории КНДР. Новое руководство Страны утренней свежести готово осуществлять проект строительства транскорейского газопровода, заявил в интервью «Интерфаксу» посол России в Пхеньяне Валерий СУХИНИН.

«Нынешнее руководство КНДР во главе с КИМ Чен Ыном, естественно, придерживается всех ранее достигнутых договоренностей с Россией, в том числе и относительно проекта строительства газопровода. Рабочие контакты на этот счет между «Газпромом» и министерством нефтяной промышленности КНДР продолжаются параллельно с российско-южнокорейскими контактами», - сказал посол.

В то же время до начала строительных работ на местности предстоит согласовать множество технических, юридических и финансовых деталей, подписать соответствующие документы, а затем перевести все это в трехсторонний формат.

«В процессе такой работы, очевидно, будут выработаны и гарантии бесперебойного функционирования транскорейского газопровода. Пока что эта работа только разворачивается», - отменил высокопоставленный российский дипломат, отвечая на вопрос о том, в какой стадии находится проект и готова ли Россия дать Южной Корее гарантии бесперебойных поставок газа через территорию КНДР.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».