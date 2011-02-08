Доля местной тепличной продукции на овощном рынке может сократиться

Отпускная цена на тепличные овощи в этом году выросла на 15% по сравнению с прошлогодним зимним сезоном. В Суражевке предприятие продает свои огурцы по 65-80 рублей за кг, «Приморье» - 70 рублей за кг.

Правда, в предновогодние дни стоимость, по словам оптовиков, доходила до 110 рублей за кг, и это на фоне стабильной цены в 40-50 рублей, предлагаемой китайскими продавцами нашим оптовым компаниям. Впрочем, конечную цену для потребителя в значительной степени определяют розничные продавцы. В супемаркетах стоимость их почти удваивается, не намного отстают и рынки.

При этом сами тепличные хозяйства уверяют, что их цены вполне обоснованы, в Приморье и не может быть других цен. Слишком дорогая теплоэнергия, к тому же тарифы выросли только в этом году на 18-20%. А эта статья в себестоимости производства овощей в теплице занимает 70%, поэтому без государственного регулирования тарифов на тепло для этих предприятий о снижении цены не может быть и речи.

Сказать, что теплицы не получают совсем никакой поддержки, было бы по меньшей мере некорректно. Хотя те деньги, что выделяются из бюджета, едва ли принципиально влияют на ценообразование. Сегодня господдержка составляет всего 4 рубля на тонну произведенной продукции. В этой ситуации производство овощей в зимнее время неизбежно останется низкорентабельным. Тепличные хозяйства, конечно, пытаются развивать производство и в этих условиях. По крайней мере, не снижает свои объемы «Приморье», а «Дальневосточное» в Суражевке планирует увеличить объемы овощной продукции на 5-10% и на 70% - зелени. Там сейчас установлена новая линия, которая позволит резко увеличить производство салатов и прочей зеленой продукции.

В то же время руководители трех действующих в Приморье тепличных предприятий считают, что их продукция, произведенная по традиционным технологиям со всеми гарантиями качества, конкурентоспособна и вполне удовлетворяет спрос на приморском рынке. И даже более того - интерес к ней проявляют практически все дальневосточные регионы: от Якутии до Камчатки, и даже Сахалин, имеющий собственное тепличное производство, и уж тем более Хабаровск, где теплицы уже давно прекратили существование. Хабаровский край лидирует по объемам потребления приморских овощей за пределами Приморья. Фактически наши хозяйства не просто влияют на дальневосточный овощной рынок, а во многом его формируют.

В то же время ситуация на овощном рынке в самом Приморье складывается не лучшим образом. Край, по некоторым оценкам, ожидает резкое сокращение тепличной продукции на прилавках. Над одним из трех тепличных хозяйств - ДЭМ «Приморье», расположенным во Владивостоке, сейчас нависла угроза ликвидации, и вовсе не по причине банкротства. Просто предприятие не так давно сменило собственника. По сведениям источника, пожелавшего остаться неназванным, новые владельцы не заинтересованы развивать сельхозпроизводство на городской земле. Ей нашлось более выгодное применение. Уже подготовлен и даже, по некоторым данным, подписан губернатором проект строительства новых зданий на месте действующей теплицы.

Не секрет, что «Приморье» снабжает овощами зимой, прежде всего, Владивосток. Кто же в таком случае будет кормить приморскую столицу? Ответ очевиден. Китайские оптовые и розничные продавцы господствуют и без того на местном рынке. Уход такого предприятия для них откроет еще большие возможности. Впрочем, овощеводы не теряют надежды и намерены выйти с предложением к губернатору о выделении другого участка под строительство новой теплицы. Но пока не ясно, кого из инвесторов можно заинтересовать таким предложением. Все же рентабельность тепличных хозяйств очень низка.

Можно, конечно, оправдать это строительство тем, что давно уже назрела необходимость модернизировать производство, использовать более экономичные технологии. Все-таки отстроенное в советское время предприятие сегодня выглядит слишком теплозатратным. Но, как бы там ни было, от теплоэнергии с ее тарифами не уйти. Специалисты приводят пример Сахалина, где действует современная модернизированная теплица, а приморские огурцы все равно пользуются популярностью. Проблем с ценообразованием новые технологии не упразднили.