"Почта России" будет возить почту между Москвой и Владивостоком собственными самолетами

Альфа-Банк на основании ранее проведенного официального конкурса предоставил финансирование Почте России объемом 3 миллиарда рублей. Кредит предоставлен сроком на 60 месяцев. Средства были направлены компанией на приобретение двух среднемагистральных грузовых самолетов Ту-204-100С-03 стоимостью 3,39 миллиарда рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

5 декабря оба авиалайнера отправились по первым почтовым маршрутам из аэропорта Внуково в ходе торжественной церемонии, организованной Почтой России.

При финансовой поддержке Альфа-Банка компания впервые приобрела собственный воздушный транспорт для перевозки почтовых грузов. «Запуск магистральной почтовой авиации - новый шаг в развитии почтовой логистики, который позволит сократить сроки доставки отправлений в регионы Дальнего Востока и на Крайний Север, а в перспективе обеспечить регулярные перевозки почты из стран Юго-Восточной Азии и Европы», – прокомментировал генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.