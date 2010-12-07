Приморский рынок лизинга демонстрирует рост

Российский рынок лизинга существенно набирает обороты. По итогам первого полугодия 2010 г. объем нового бизнеса в этой сфере составил 255,5 млрд рублей. Темпы прироста к аналогичному периоду прошлого года достигли 183,6% (данные «Эксперт «РА»).

Среди лидеров (ВТБ-Лизинг, ВЭБ-лизинг и «Сбербанк Лизинг» - 34,4% объема новых сделок за 6 месяцев 2010 года) присутствуют и собственно дальневосточные компании. Так, ЗАО «ДельтаЛизинг» в первом полугодии 2010 года поднялось на 7 строчек вверх, заняв 13-ю позицию из 103-х, указанных в рэнкинге «Эксперта «РА». «Универсальная лизинговая компания» закрепилась на 21-ом месте. Компания «Яков Семенов» занимает 73-ю позицию.

Действительно, ситуацию на рынке лизинга Приморья определяют положительные тенденции. Банки и компании в крае все активней предлагают лизинг, бизнес все чаще откликается на их предложения.

«Сегодня мы отказываемся от традиционного набора лизинговых продуктов, - рассказывает директор по продажам и маркетингу ЗАО «ДельтаЛизинг» Валентина ПОЛЯКОВА, - наши менеджеры делают десятки различных расчетов для клиента, так как одну и ту же потребность можно удовлетворить самыми разными вариантами. Например, клиент может выбрать график гашения - равномерные платежи, сезонные платежи, убывающие, возрастающие, всего же мы предлагаем семь вариантов графиков. Добавьте широчайшую линейку авансов и сроков: аванс может быть от 10% до 49%, а срок договора - от 1 года до 5 лет».

Интересно, что даже конкуренты «ДельтаЛизинг» на приморском рынке отмечают очевидные преимущества компании - мобильность в принятии решений. Клиент получает согласование на оформление предмета лизинга напрямую во Владивостоке, в отличие от филиалов столичных компаний, которые вынуждены ожидать окончательного решения «московской головы».

«ДельтаЛизинг» традиционно предлагает два основных варианта реализации лизинговой сделки: прямой финансовый лизинг и возвратный лизинг. Валентина Полякова обращает внимание на то, что при финансовом лизинге в сделке принимают участие три стороны: клиент, заинтересованный в приобретении оборудования и транспорта, поставщик имущества и финансовый посредник - лизинговая компания. «90% сделок в нашей компании совершается именно так, - уточняет собеседник. Специалисты «ДельтаЛизинг» наблюдают, что сегодня все чаще клиенты используют модуль «одобрение он-лайн» на сайте компании. Валентина Полякова называет интересным решением для приморского бизнеса и продукт «МастерЛизинг» - фактически лизинговый лимит на год для компании, планирующей закупки оборудования и техники на сумму свыше $300 тыс.

Как рассказал «ЗР» ведущий лизинговый эксперт отдела кредитования малого бизнеса ВТБ 24 во Владивостоке Дмитрий ДОЙКОВ, новой для клиентов стала услуга «Лизинг автодилер», которая позволяет компании приобрести легковой автотранспорт.

«Сегодня полностью отлажен механизм, который действует в банке во всероссийском масштабе и заключается в том, что клиент может находиться во Владивостоке, но направлять на оформление предмет лизинга, например, в Томск, либо наоборот. Сегодня очевидна тенденция оживления лизинга по всей России. Мы видим, что западные регионы страны активно подключают партнеров, у которых впоследствии могут быть оформлены в лизинг оборудование либо автомобили. В Приморье наш банк заключил ряд подобных соглашений с компаниями «Соллерс - Дальний Восток», технохолдингом «Сумотори». Через эту компанию проходит большинство сделок по оформлению транспорта в лизинг», - говорит Дмитрий Дойков.

«Продукт нашего банка имеет с лизингом общие корни. Мы готовы взять у предприятия-заемщика в залог любое оборудование, которое он приобретает за счет выданных кредитных средств», - говорит заместитель начальника отдела кредитования малого и среднего бизнеса Владивостокского филиала Промсвязьбанка Юлия ДУБЧЕНКО.

Родственный лизингу кредит Промсвязьбанка можно оформить и под залог легкового автомобиля, приобретаемого, например, для руководителя компании. Кредит под залог автотранспорта в Промсвязьбанке может оформить на себя и собственник бизнеса. Но цена сделки не должна быть выше 3 млн рублей.

Директор подразделения ОАО «ВЭБ-лизинг» в г. Владивостоке Михаил ХВОРОСТОВ отмечает, что автолизинг, как новое направление деятельности компании, пользуется наибольшим спросом у представителей малого и среднего предпринимательства. Кстати, один из лидеров российского лизинга пришел в Приморский край буквально несколько месяцев назад, что, вероятно, усилит конкуренцию на этом рынке. По словам Михаила Хворостова, в конце 2010 года компания планирует запуск продуктов по лизингу коммерческого автотранспорта и спецтехники.

Дмитрий Дойков замечает, что большая часть сделок в сфере лизинга так или иначе связана с саммитом АТЭС. «Экскаваторы, краны, бульдозеры, и другая карьерная техника оказались, как говорится, трендом сезона-2010 во владивостокском офисе, - добавляет специалист, - если говорить о структуре портфеля ВТБ24 во Владивостоке, то по 10% договоров приходится на оборудование и легковые автомобили и 80% - на безусловного лидера - спецтехнику».

Валентина Полякова четко прослеживает тенденцию активного восстановления и развития именно тех отраслей, которые существенно пострадали от кризиса: строительство, грузоперевозки, розничная и оптовая торговля. «Что касается структуры портфеля по компании в целом, - поясняет наша собеседница, - около 25% приходится именно на грузовой автотранспорт, 10% - строительная техника. При этом портфель «ДельтаЛизинг» достаточно диверсифицирован и включает в себя легковой автотранспорт, лесозаготовительное, полиграфическое оборудование, железнодорожную технику и другие виды предметов лизинга. В целом в структуре портфеля представлены более 20 отраслей».

В «ДельтаЛизинг» не без гордости наблюдают за успехами компаний, которые доверили ей развитие своего бизнеса много лет назад, в их числе транспортная компания «БЕРГ» (является партнером уже более 10 лет), супермаркеты «5+». В 2008 году «ДельтаЛизинг» стала партнером компании «Окна-Эталон» по приобретению линии для производства пластиковых окон.