www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.45 р. 100 JPY: 58.77 р.
EUR: 75.66 р. 10 CNY: 97.09 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Офисная аренда подорожала на активности

07 Декабря 2010, 11:12 | Дальний Восток

Повышение деловой активности в третьем квартале спровоцировало рост ставок арендных платежей в офисных центрах Владивостока.

Причем рост по данным ООО «Индустрия-Р» составил около 12%, а средняя ставка аренды достигла 826 рублей за 1 кв. метр с учетом коммунальных расходов и без учета затрат на телефон и интернет. При этом максимальная ставка - 1890 рублей в месяц за 1 кв. метр площадей была отмечена в «Хендэ», а минимальная ставка - 438 рублей - по Пр-кту 100-летия, 57а.

Средняя арендная ставка по всем офисным помещениям, включая площади на первых этажах жилых домов и в пр. не офисных зданиях, составила 726 рублей за 1 кв. м в месяц. А средняя ставка аренды в офисных центрах в централььной части Владивостока составила около 900 рублей в месяц.

Несмотря на резкий рост ставок, предложение офисных помещений в аренду в центре города остается довольно большим и составляет 52% от всех предложений по Владивостоку. Доля Эгершельда - 14% и Первой Речки - 10%.

На 11% в третьем квартале 2010 г. по сравнению со вторым кварталом в целом по городу подорожало предложение офисного «квадрата» к продаже. Причем на Эгершельде было отмечено снижение на 5%, а по Второй Речке рост на 52%. Самый дорогой выставленный на продажу офисный «квадрат» был отмечен в центре города - 150 тыс. руб. за 1 кв. метр площадей.

Автор: Виктор Кудинов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru