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Офисная аренда подорожала на активности
Повышение деловой активности в третьем квартале спровоцировало рост ставок арендных платежей в офисных центрах Владивостока.
Причем рост по данным ООО «Индустрия-Р» составил около 12%, а средняя ставка аренды достигла 826 рублей за 1 кв. метр с учетом коммунальных расходов и без учета затрат на телефон и интернет. При этом максимальная ставка - 1890 рублей в месяц за 1 кв. метр площадей была отмечена в «Хендэ», а минимальная ставка - 438 рублей - по Пр-кту 100-летия, 57а.
Средняя арендная ставка по всем офисным помещениям, включая площади на первых этажах жилых домов и в пр. не офисных зданиях, составила 726 рублей за 1 кв. м в месяц. А средняя ставка аренды в офисных центрах в централььной части Владивостока составила около 900 рублей в месяц.
Несмотря на резкий рост ставок, предложение офисных помещений в аренду в центре города остается довольно большим и составляет 52% от всех предложений по Владивостоку. Доля Эгершельда - 14% и Первой Речки - 10%.
На 11% в третьем квартале 2010 г. по сравнению со вторым кварталом в целом по городу подорожало предложение офисного «квадрата» к продаже. Причем на Эгершельде было отмечено снижение на 5%, а по Второй Речке рост на 52%. Самый дорогой выставленный на продажу офисный «квадрат» был отмечен в центре города - 150 тыс. руб. за 1 кв. метр площадей.
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