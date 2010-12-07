Интернет-торговля автозапчастями набирает обороты

Сегодня интернет-магазины, и не только запасных частей, уже плотно вошли в нашу жизнь. И пусть нам еще далеко до цивилизованных стран, где больше половины всех покупок совершается через всемирную паутину, любая уважающая себя компания имеет сайт, а с ним и магазин, через который можно оформить заказ.

Однако при этом, проанализировав автомобильные форумы и пообщавшись с продавцами запасных частей, мы невольно пришли к выводу, что купить-продать запчасти через Интернет - дело пусть и не хлопотное и даже выгодное. Но при этом зачастую неблагодарное. А в том, что риск есть, можно убедиться, полистав странички специализированных автомобильных порталов: буквально крики о помощи обманутых покупателей - явление довольно частое.

Простота хуже воровства

По словам Сергея НЕМА, директора IT-компании, сегодня создать интернет-магазин по продаже чего угодно, в том числе и автомобильных запчастей, особого труда не составляет. Для этого достаточно иметь сайт с более или менее удобным интерфейсом, пару-тройку смышленых системщиков - и можно сидеть где-нибудь «на квартире» и принимать заказы.

Раз все так просто, тогда почему сегодня в автомобильных магазинах и на авторазборках можно встретить покупателей чуть ли не со всей страны? Буквально пару недель назад вашему покорному слуге довелось помочь с поиском и покупкой двигателей и коробок передач на корейские автобусы человеку, представлявшему солидное автотранспортное предприятие Москвы.

Неужели москвичи, с их гигантским предложением со всего мира, не в пример нам, жителям окраины, с доступными финансовыми и прочими ресурсами, не смогли найти необходимые детали в пределах столицы?

На вопрос, почему столичный гость не воспользовался интернетом, с его огромным охватом, декларируемыми низкими ценами и удобством доставки, так сказать, «в регионы», был получен простой и одновременно исчерпывающий ответ: «Рисковать десятками тысяч долларов и получить кота в мешке»?

О том, что таких вот мешков на тернистом пути поиска и покупки необходимых запасных частей полно, говорят ежедневные милицейские сводки. К примеру, не так давно закончено расследование и передано в суд уголовное дело, где фигурантом выступал 19-летний юноша, нагревший несколько десятков байкеров со всей страны. Разместив на своем сайте объявление о продаже мотоциклов, с обязательной в таких случаях предоплатой, высоколобому жулику только и оставалось, что сидеть дома и «стричь купоны». Когда к парню нагрянули оперативники с соответствующим ордером, только наличными они обнаружили в «офисе интернет-магазина» более 300 тыс. руб.!

По мнению «автомеханика», авторитетные магазины создавались не в тиши кабинетов и далеко не вчерашними школьниками. «Это продукт эволюции, - поясняет директор розничной сети компании «Автомеханика» Сергей ПОПОВ, - когда крупное оптовое или розничное предприятие идет в ногу со временем и на определенном этапе своего развития создает свой сайт, а еще через некоторое время к нему добавляется интернет-магазин. Имя продавца, его место на рынке - это своего рода страховка от форс-мажорных обстоятельств, когда в случае сбоя в связке «продавец-покупатель» есть головное предприятие, способное взять на себя все риски».

Заграница нам поможет?

Может быть, поэтому, не совсем доверяя российским интернет-магазинам, опытные покупатели давно обратили свой взор на Запад и Восток? По словам знакомого журналиста, то, что в России, с ее рисками во всех сферах жизни, давно считается само собой разумеющимся, в цивилизованном мире - нонсенс.

«Если я закажу в Японии запчасть или какой-нибудь необходимый девайс, а меня продавец тупо кинет на деньги, - рассказывает наш собеседник, - то завтра этот японский интернет-продавец будет вышвырнут из бизнеса, и скоро о нем все забудут. Репутация в Японии очень дорого стоит, и ее не измерить деньгами».

«Репутация, - вторит журналисту Сергей Нем, - действительно дорого стоит. Например, уже известны случаи, когда известный британский портал, объединивший байкеров со всего мира, имеющий свой интернет-магазин, обанкротил два специализированных магазина во Владивостоке. Я, например, давно пользуюсь его услугами, потому что цена нормальная, а любой недочет или ошибка поставщика компенсируется за его же счет в сжатые сроки и без поиска виноватых».

Выгода где-то рядом

Еще один момент, который сопровождает покупки запасных частей через Интернет и лежит в плоскости цены. Как было метко подмечено на одном автомобильном форуме, «россиянам, с их мозгами и образованием, а проще говоря, «продвинутостью» не ниже американского и европейского уровня, еще бы и соответствующие зарплаты». Здесь ни убавить, ни прибавить, но наша покупательская ментальность с ее возможностями еще долго будет ориентироваться на цену. Цена - главный критерий выбора запасных частей, и здесь интернет-магазин дает фору любой стационарной рознице.

«Когда мы заказываем товар через Интернет, мы в первую очередь ориентируемся на его стоимость. Интернет нам предлагает определенный дисконт, - поясняет Сергей Попов. - Однако немного тех, кто тут же в Интернете просчитывает все финансовые риски и обращает внимание на маленькие сноски, типа «отправка в регионы» с соответствующим ценником, цена дана без налога на добавленную стоимость (НДС) или в пределах определенного населенного пункта. Нюансов много».

Нюансов действительно много, и, наверное, поэтому авторитет, а с ним и финансовое положение коммерческих интернет-приложений широко известных российских автомобильных порталов незыблемы как скала?