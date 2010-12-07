Отдых совместного ведения

Китай и Россия готовы совместно развивать туризм на острове Большой Уссурийский в расчете на то, что этот остров на стыке рек Амур и Уссури станет курортным центром, который будет привлекать платежеспособных туристов из России, Китая, Южной Кореи и Японии.

В настоящее время Китай уже приступил к комплексному освоению своей части острова как зоны беспошлинной торговли. Планируется строительство гостиниц, ресторанов и магазинов. Правительство Китая уже вложило $1,47 млрд в освоение Большого Уссурийского. Кроме туризма Китай планирует на острове наладить производство товаров, ориентированных на российский спрос.

Остров Большой Уссурийский расположен вблизи от Хабаровска. В связи с этим освоение здесь легкой промышленности и машиностроения является довольно перспективным профилем, говорится в китайском сообщении. Согласно программе комплексного освоения Китаем и Россией, стороны готовы совместно создавать инфраструктуру: мосты, дороги, аэропорт и речной порт.

Большой Уссурийский остров, китайское название Хэйсяцзы, также известен среди китайцев как Дельта Фуюань и остров Медведя. С 2005 года западная часть острова принадлежит КНР, восточная часть - России. 23 ноября 2010 года по итогам 15-й регулярной встречи премьеров Китая и России стороны обнародовали протокол, в котором отмечено, что «стороны готовы совместно комплексно осваивать остров Большой Уссурийский».