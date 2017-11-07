Приморские производители покажут китайцам краба

Китай зовет бизнес региона на гастрономическую выставку

Производителей Приморья приглашают участвовать в Международном фестивале пищевых продуктов, напитков и десертов, который пройдет в Китае, в Гонконге с 23 по 27 декабря этого года. Заявки от заинтересованных субъектов малого и среднего бизнеса края рассматривает АНО «Центр развития экспорта Приморья», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщают организаторы фестиваля, холдинг Hongkong-Asia Exhibition, на мероприятии будет представлено 8 тематических зон: диетическое питание Японии, корейская кухня, продукты питания Юго-Восточной Азии, международные вина и продукты питания, брендовые продукты, продукты питания к новогоднему столу, зона торговли, вегетарианские продукты и т.д.

- Для гостей фестиваль - прекрасная возможность запастись продуктами на Новый год, а для участников – шанс сделать свой продукт более известным на азиатско-тихоокеанском рынке, - добавили организаторы. –На фестиваль приглашаются производители национальных продуктов питания и напитков, вина, деликатесов, вегетарианских продуктов и др.

Как отмечают предприниматели Приморья, на экспорт продуктов в Китай в крае сегодня возлагаются большие надежды, однако сами китайцы неохотно пускают товары от российских производителей на полки своих магазинов и предпочитают закупать товары в России самостоятельно. Более того – как никто другой, Китай любит копировать заграничные товары для перепродажи на собственном рынке, а международные выставки и фестивали в этом плане служат отличным «вдохновением».

- Не на руку приморским бизнесменам играет менталитет жителей Китая: очень важно максимально обезопасить свою интеллектуальную собственность и запатентовать свой товар не только в России, но и в Китае, - высказывался генеральный директор ГК «Байкал» Николай ТОКУРЕНОВ в ходе форума молодых предпринимателей «Рост». - Китайцы, как никто другой, умеют копировать чужие товары, и нередко копии получаются даже лучше оригиналов.

Тем не менее, некоторые подвижки в плане экспорта в Китай уже есть:

- Если предварительно компания поставщик из России детально изучит все стандарты страны-импортёра применительно к экспортируемому товару и его упаковке, при этом будет на практике выполнять данные требования, то сложности не возникнут, - отметил директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края» Сергей ОТЛЕТОВ. - На первых позициях рейтинга экспортных товаров из Приморья в Китай традиционно находятся рыба и морепродукты, за ними следует продукция сельского хозяйства. Также приморские предприниматели экспортируют продукцию пчеловодства, дикоросы, минеральную воду, кондитерские изделия и мороженое. В рамках своей деятельности Центр развития экспорта помогает в поиске и установлении деловых контактов с компаниями КНР, содействует выходу на китайский рынок. Помимо этого, Центр организует бизнес-миссии, выставки, биржи контактов.