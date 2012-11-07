«Ухо» Ростелекома обошлось в 12 млн

Кампания по запуску нового бренда закончится в текущем году.

ОАО «Ростелеком» в 2011-2012 годах направило на процедуру ребрендинга более 750 млн рублей. Непосредственно на разработку концепции нового бренда оператор направил 12 млн рублей. «За это время компания вывела новые продуктовые предложения по всем основным услугам компании: мы сделали новое предложение для услуг ШПД, внедрили новую платформу интерактивного телевидения, обновили голосовые пакеты для традиционной телефонной связи, запустили федеральные продуктовые предложения в 27 регионах присутствия», - сообщил в ходе видеоконференции коммерческий директор компании Павел ЗАЙЦЕВ.

Кроме того, компания запустила пакетные предложения для малого и среднего бизнеса, а также инновационную облачную платформу.

Директор департамента продуктов и маркетинга «Ростелекома» Родион ЛЕВОЧКА отметил, что кампания по запуску нового бренда закончится в текущем году. «Могут возникнуть сложности только с труднодоступными и удаленными районами, но ,тем не менее, все экстерьеры и внешние элементы должны быть заменены на единый бренд «Ростелекома» до конца текущего года», - сказал он.

«Согласно проведенному ВЦИОМ опросу, если показать респондентам наш фирменный знак - «ухо», треть из них без подсказок однозначно говорит, что это - «Ростелеком». А на вопрос, знают ли они о бренде «Ростелеком», утвердительно отвечает более 80% респондентов. Я рассчитываю, что в следующем году мы выйдем на уровень 60% спонтанного узнавания и 90% знания с подсказкой», - отметил маркетолог «Ростелекома».

Дошли руки до 3G

ОАО «Ростелеком» в первом полугодии 2013 года завершит развертывание сетей 3G на территории, на которой компания уже оказывает услуги мобильной связи. В том числе до конца 2012 года сеть 3G в Приморье запустит ЗАО «АКОС».

«Ростелеком» в настоящее время обслуживает сотовых абонентов в 30 регионах, в 10 из них сети 3G заработают до конца текущего года, в остальных - в апреле-мае 2013 года, сообщил Павел Зайцев.

Сети 3G формально запускает «Скай Линк» (на 100% принадлежит «Ростелекому»), обладающий лицензиями и частотами на 3G в диапазоне 1,9-2,1 ГГц в 69 регионах РФ.

В дальнейшем «Ростелеком» намерен строить сети GSM и 3G там, «где есть» экономический смысл, пояснил Павел Зайцев. По его словам, компания также надеется на изменение в правилах построения сетей, которые готовит Минкомсвязи. Ожидается, в частности, что регулятор разрешит строить распределенные коммутационные узлы, которые могут обслуживать абонентов сразу в нескольких регионах, а не в одном, как сейчас. Это удешевит строительство сетей и сократит его сроки. «По мере изменения регуляторики будем адаптироваться и пересматривать планы», - сообщил Зайцев.

К концу года абонентская база «Ростелекома» (без учета CDMA-бизнеса «Скай Линка») составит 13 млн человек, отметил он.

В «Ростелекоме» отметили, что на развитие мобильного бизнеса компания направит до 20% инвестпрограммы 2013 года.

Отвечая на вопрос о строительстве сетей LTE, П.Зайцев сообщил, что «Ростелеком» в 2013 году ограничится запуском сетей в пяти регионах. Это минимальное количество регионов, предусмотренное условиями состоявшегося в июле этого года конкурса, на котором «Ростелеком» получил частоты для LTE.

По словам вице-президента компании, пока на российском рынке низко проникновение смартфонов и планшетов с поддержкой LTE, торопиться с запуском таких услуг нет смысла. Павел Зайцев подчеркнул, что все сети 3G «Ростелеком» строит по принципу LTE Ready, который позволит при минимальных доработках развернуть сети LTE по мере насыщения рынка абонентскими устройствами, поддерживающими эту технологию.

Кроме того, «Ростелеком» изучает бизнес-кейсы запуска LTE в отдельных крупных городах, сообщил Павел Зайцев. В качестве примера он привел Владивосток и Хабаровск. Решение о запуске LTE-сетей там будет принято до конца 2012 года.

Монобрендовая сеть

ОАО «Ростелеком» уже начал активную модернизацию своей розничной сети. Компания открыла четыре флагманских салона (в Нижнем Новгороде, Красноярске, Сочи и Екатеринбурге) и реконструирует 183 центра продаж и обслуживания.

Всего в 2012-2013 годах будет реконструировано более 1,7 тыс. точек продаж.

Целевой ориентир по количеству салонов в монобрендовой сети - 1800-2000, сообщил Павел Зайцев. В настоящее время у «Ростелекома» 2,5 тыс. точек продаж, часть имеющихся салонов будет закрыта, передислоцирована или продана. «Ростелеком» по-прежнему намерен отдать основную часть салонов в управление независимым игрокам розничного рынка, оставив за собой ядро сети, сообщил Павел Зайцев.

«Ростелеком» намерен искать партнеров для управления монобрендом среди региональных ритейлеров - федеральный контракт «невозможен в силу изменений на рынке», отметил Павел Зайцев.

«Ростелеком» будет открывать салоны четырех форматов: «Супербольшой» (от 200 кв. м), «Большой (от 80 кв. м), «Малый» (от 20 кв. м) и «Магазин в магазине» (от 8 кв. м). Наиболее массовый сегмент составят салоны площадью 50-70 кв. м, сообщил директор департамента продуктов и маркетинга «Ростелекома» Родион Левочка.

Олег КЛИМЕНКО.