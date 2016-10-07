Якутия оказалась в списке российских регионов, имеющих наибольший потенциал в сфере туризма

Якутия вошла в число регионов с наибольшим потенциалом в сфере туризма и рекреации, которые могут претендовать на роль территорий опережающего развития, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, в Якутии разведаны месторождения редких углекислых минеральных вод типа Боржоми и Ессентуки; обнаружены радоновые, кремнистые, бромные и сероводородные подземные воды. Источники минеральной воды "Нежданинские" уникальны тем, что местная минеральная вода является аналогом "Боржоми". К тому же "Нежданинские" находятся на высоте 1 100 м.

Кроме того, в республике известны термоминеральные родники, температура воды которых даже в самые суровые морозы около +50°С. Есть также минерализованные озера: Кемпендяй (Сунтарский район), озеро Абалах, известное далеко за пределами Якутии своей целебной грязью (запасы более 400 000 куб. м) и минеральной водой, Щучье (Ленский район) – минерализованная грязь.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2017 года рассмотреть возможность создания зон опережающего развития на российских курортах. Кабмин должен предусмотреть возможность реализации инвестиционных проектов и представить доклад до 1 декабря 2016 года.



Газета «Золотой Рог», Владивосток.