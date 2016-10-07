Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Якутия оказалась в списке российских регионов, имеющих наибольший потенциал в сфере туризма
Якутия вошла в число регионов с наибольшим потенциалом в сфере туризма и рекреации, которые могут претендовать на роль территорий опережающего развития, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Напомним, в Якутии разведаны месторождения редких углекислых минеральных вод типа Боржоми и Ессентуки; обнаружены радоновые, кремнистые, бромные и сероводородные подземные воды. Источники минеральной воды "Нежданинские" уникальны тем, что местная минеральная вода является аналогом "Боржоми". К тому же "Нежданинские" находятся на высоте 1 100 м.
Кроме того, в республике известны термоминеральные родники, температура воды которых даже в самые суровые морозы около +50°С. Есть также минерализованные озера: Кемпендяй (Сунтарский район), озеро Абалах, известное далеко за пределами Якутии своей целебной грязью (запасы более 400 000 куб. м) и минеральной водой, Щучье (Ленский район) – минерализованная грязь.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2017 года рассмотреть возможность создания зон опережающего развития на российских курортах. Кабмин должен предусмотреть возможность реализации инвестиционных проектов и представить доклад до 1 декабря 2016 года.
Новости тематики
- Якутия оказалась в списке российских регионов, имеющих наибольший потенциал в сфере туризма
- Чартеры на Сайпан и Гуам из Владивостока и Хабаровска возобновят японцы
- "Трансаэро" полеты гарантирует
- На Дальний Восток туристов завлекают танцами с бубном
- Владивосток получит право на безвизовых авиатуристов из 20 стран
- Якутия туристическая: опыт соседа
- Тимофей РОГОЖИН, гендиректор Russia Discovery: У Дальнего Востока нет внятного турпродукта
- Дальневосточному туризму нужно научиться себя презентовать
- "Аэрофлот" не будет брать на борт туристов с гарантийными письмами от китайских турфирм
- Владивосток - Сеул. Gangnam-Stile: это надо видеть!
Новости раздела
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Якутия оказалась в списке российских регионов, имеющих наибольший потенциал в сфере туризма
- Из Хабаровска в Москву будет летать еще одна авиакомпания
- Иваси с трудом возвращается на российский рынок
- Росрыболовство планирует с 2017 года начать прием заявок на инвестиционные квоты
- У дальневосточных рыбаков сегодня "полные сети валюты"
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Минтай на Дальневосточном бассейне хорошо пошел
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В вузы вернут вступительные экзамены
- Сердюков возглавит Воздушно-десантные войска
- В Приморье ожидается мокрый снег и гололед
- Новые правила выплаты зарплат разорят бизнес
- Содержание Золотого моста пробило дыру в бюджете Приморья
- Скалы Свободного порта Владивосток
- Спрос на доллары динамично растет
- Среди депутатов Заксобрания оказались не те люди, которых выбрали приморцы
- Японцы хотят продлить Транссиб до острова Хоккайдо
- В России радикально изменятся правила перевозки детей в автомобилях