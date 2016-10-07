Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку

Авиакомпания "Россия" сокращает количество рейсов из Москвы на Камчатку в зимний период в связи с сезонным спадом пассажиропотока, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщение пресс-службы.

"В осенне-зимний период авиакомпания внесёт коррективы в частоту полётов на Камчатку. До конца месяца перевозчик будет выполнять по 5 рейсов в неделю, а с конца октября – по 3. Вылеты из Москвы в Петропавловск-Камчатский будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям. "Зимнее" расписание будет действовать в период сезонного спада пассажиропотока — с 30 октября по 25 марта", — говорится в сообщении.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.