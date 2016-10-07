Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
07 Октября 2016, 11:15 | Дальний Восток
Авиакомпания "Россия" сокращает количество рейсов из Москвы на Камчатку в зимний период в связи с сезонным спадом пассажиропотока, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщение пресс-службы.
"В осенне-зимний период авиакомпания внесёт коррективы в частоту полётов на Камчатку. До конца месяца перевозчик будет выполнять по 5 рейсов в неделю, а с конца октября – по 3. Вылеты из Москвы в Петропавловск-Камчатский будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям. "Зимнее" расписание будет действовать в период сезонного спада пассажиропотока — с 30 октября по 25 марта", — говорится в сообщении.
Автор:
Теги: Россия Камчатка авиакомпания
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Якутия оказалась в списке российских регионов, имеющих наибольший потенциал в сфере туризма
- Из Хабаровска в Москву будет летать еще одна авиакомпания
- Иваси с трудом возвращается на российский рынок
- Росрыболовство планирует с 2017 года начать прием заявок на инвестиционные квоты
- У дальневосточных рыбаков сегодня "полные сети валюты"
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Минтай на Дальневосточном бассейне хорошо пошел
Loading...
Loading...
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В вузы вернут вступительные экзамены
- Сердюков возглавит Воздушно-десантные войска
- В Приморье ожидается мокрый снег и гололед
- Новые правила выплаты зарплат разорят бизнес
- Содержание Золотого моста пробило дыру в бюджете Приморья
- Скалы Свободного порта Владивосток
- Спрос на доллары динамично растет
- Среди депутатов Заксобрания оказались не те люди, которых выбрали приморцы
- Японцы хотят продлить Транссиб до острова Хоккайдо
- В России радикально изменятся правила перевозки детей в автомобилях