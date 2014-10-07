Народ и бизнес предлагается столкнуть лбами. В судах

У российских потребителей появится возможность отсудить у торговцев до 15% цены товара, если его стоимость была необоснованно завышена. Такое право нам дает законопроект, подготовленный Федеральной антимонопольной службой.

Как часто с каждым из нас случалось, пишет «РГ», в разных продуктовых магазинах за один и тот же товар нам предлагают заплатить разные суммы. Причем в соседнем супермаркете он может стоить в разы дороже. Также нередки ситуации, когда тот или иной банк, несмотря на наше стабильное финансовое положение и постоянный доход, необоснованно отказывает нам в кредите. А непонятные способы расчета сумм, подлежащих уплате за электроэнергию и услуги ЖКХ, вообще уже стали притчей во языцех. По замыслу ФАС, компании продуктового ритейла, энергетики и банки будут вынуждены раскошелиться, и их деньги пойдут не в госказну, а напрямую в наши карманы.

С жалобами на цены идите в суд

Правительство еще в 2012 году озаботилось борьбой с методами ведения бизнеса, противоречащими ныне действующему закону о защите конкуренции. Тогда и была утверждена «дорожная карта» «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики».

И ФАС выполнила поставленную задачу. Ведомство Игоря АРТЕМЬЕВА разработало законопроект, по которому граждане смогут через суд требовать компенсации. Причем фактически в этом случае суду предоставлено право самому определить методику подсчета ущерба, нанесенного конкретному потребителю. Как считают в ФАС, те правила возмещения убытков, которые существуют в Гражданском кодексе, не гарантируют защиты прав потребителей в случае нарушения антимонопольного законодательства.

Такой правовой подход, разумеется, пришелся не по вкусу отечественному бизнесу. В частности, Объединение корпоративных юристов (ОКЮР) обратилось к руководителю ФАС Игорю Артемьеву, указав на некорректность подхода ФАС. В частности, юристам крупнейших российских компаний не нравится то, что в законопроекте «право на компенсацию предоставляется независимо от наступления неблагоприятных имущественных последствий для пострадавшего».

«Это означает, что компенсация рассматривается как наказание или штраф, что противоречит российской системе гражданского права и гражданского и арбитражного судопроизводства», - говорится в письме.

Пока не поддержало инициативу ФАС и Минэкономразвития. После проведения оценки регулирующего воздействия министерство вынесло отрицательное заключение на документ. Как рассказали в ведомстве Алексея УЛЮКАЕВА, в нем отсутствует методика определения размера компенсации, которая будет выплачиваться пострадавшей стороне.

Речь идет о технических ошибках в процедуре общественного обсуждения, поспешили объяснить в ФАС. А мнение о том, что размер компенсации, которую хозяйствующий субъект должен будет выплатить пострадавшей стороне, может превысить размер реально понесенного ущерба, неверно, убеждены в ФАС. Ведь если компании-ответчики по искам граждан докажут, что размер компенсации равен 5%, то суд не назначит ее в большем размере.

В общем, широкое судебное усмотрение в этом случае - вещь прогрессивная и нужная, поскольку только судья может учесть конкретные обстоятельства дела, включая имущественное положение потерпевшего. Ведь закон не в состоянии учесть все жизненные ситуации, а судья является еще и человеком, который это сделать в состоянии.

Федеральная антимонопольная служба по «дорожной карте» должна представить документ в правительство уже в октябре.

Как это будет

Посчитав, что его права нарушены, и имея на руках чек за купленный товар или оказанную услугу, а также доказательство, что в соседнем магазине более дешевый товар (то есть имея чек и оттуда), гражданин подает иск в суд общей юрисдикции.

Бремя доказывания лежит на истце. Ему надо доказать, что стоимость товара была необоснованно завышена. Сделать это без посторонней помощи граждане, скорее всего, не смогут. Судебная пошлина зависит от размера требований. Подобный спор не совсем обычный, на его решение у суда может уйти минимум полгода.

Есть и вторая процедура (которая есть сейчас). В ФАС поступают жалобы и обращения от потребителей по поводу необоснованно завышенных цен. Служба проводит проверку и в случае подтверждения информации выносит предписание об устранении нарушения. С этим решением потребитель может отправиться в суд и получить свою компенсацию.

На что можно жаловаться

- на необоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар или услугу.

- на нарушение установленного законом порядка ценообразования. Речь идет о случаях, когда, к примеру, энергокомпании завышают свои тарифы вразрез с установленными государством правилами ценообразования.

- на установление банком необоснованно высокой цены финансовой услуги. Это в первую очередь касается кредитных ставок.

- на установление монопольно высокой цены товара. Например, на бензин или на тарифы стационарной телефонной сети.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.