Российские уловы уходят в корейский карман

На Дальнем Востоке все еще вольготно себя чувствуют «квотные рантье», бороться с которыми правительство поручило еще в 2015 году

Еще 11 ноября 2015 по итогам октябрьского заседания президиума Государственного совета Президент поручил силовикам и контролерам (ФСБ, МВД, ФТС, ФАС, ФМС, ФНС, Росфинмониторингу и пр.) усилить работу по выявлению сделок, в том числе анализу юридических документов, допускающих возможность управления российскими рыбодобывающими компаниями и установления контроля над ними со стороны иностранных граждан и иностранных юридических лиц, включая граждан, имеющих двойное гражданство.

Напомним, участие иностранного капитала в ряде российских хозяйственных обществ закрыто либо ограничено Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», в котором определен закрытый перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, включающий в себя, в том числе, деятельность по добыче водных биологических ресурсов.

Как выясняется, южнокорейская компания KEUK DONG FISHERIES CO, LTD / КЫК ДОНГ ФИ ШЕРИЗ КО ЛТД (3rd Fl., Renaissance Bldg., Odeum-dong, Songpa-gu, Seoul, South Korea) номинально владеет 49%-й долей в уставном капитале российской рыболовной компании ООО «АЛИТЕТ ДВ» (г. Владивосток), при этом, вполне возможно, что является ее конечным бенефициаром.

ООО «АЛИТЕТ ДВ» располагает двумя судами (БМРТ «Алиот» и БМРТ «Ориентал Дисковерер») и наделено квотами порядка 400 тонн: 200 тонн минтая и 74 тонны трески в Западно-Беринговоморской подзоне, а также 116 тонн минтая к западу от противоположного побережья Камчатки в Северо-Охотоморской подзоне. Указанный объем квот позволяет выйти на промысел одному судну на двое суток в Западно-Беринговоморской подзоне и на одни сутки в Северо-Охотоморской подзоне, остальные 360 дней в году два судна ООО «АЛИТЕТ ДВ» обречены находиться на простое у причальной стенки, при этом их поддержание в работоспособном состоянии должно обходиться судовладельцу в десятки миллионов рублей ежегодно.

Подобная рыбодобывающая производственная деятельность далека от здравого смысла, в отсутствии которого корейских бизнесменов никогда не подозревали. Согласно официальным отчётно-статистическим данным ООО «АЛИТЕТ ДВ» специализируется на морском рыболовстве, осваивая, кроме своих мизерных, квоты крупнейшего отечественного рыбодобывающего холдинга ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» (РРПК). В 2018 году ООО «АЛИТЕТ ДВ» освоило своими двумя судами квоты на вылов биоресурсов, закрепленные за ООО «Востокрыбром» (филиал РРПК), в объеме 8 тысяч 800 тонн (97% минтай).

Согласно бухгалтерской отчетности за 2016 год выручка ООО «АЛИТЕТ ДВ» составила 1,5 миллиарда при стоимости основных средств 150 миллионов и убытке 88 миллионов рублей. Вывод один. Схема сотрудничества холдинга РРПК с принадлежащим корейцам ООО «АЛИТЕТ» ДВ позволяет последним оставаться долгое время в зоне комфортного доступа к российским биоресурсам.

Оценка имеющихся данных позволяют обоснованно предполагать, что сотрудничество владельцев холдинга РРПК и корейских владельцев ООО «АЛИТЕТ ДВ» зиждется на порочной, но не изжитой «корейской арендной» схеме. Проверка с высокой долей вероятности покажет, что суда БМРТ «АЛИОТ» и БМРТ «Ориентал Дисковерер» каждый сезон передаются в аренду Русской Рыбопромышленной Компании. По договору стоимость аренды предположительно сильно завышена, чтобы РРПК передавало ООО «Алитет ДВ» большую часть добытых стратегически важных биоресурсов по соответственно заниженной цене в счет оплаты фрахта по договору аренды. После чего морепродукты, в первую очередь крайне востребованный минтай, при видимом соблюдении действующего законодательства перемещаются на тех же судах в Корею в адрес KEUK DONG FISHERIES CO., LTD.

Целесообразно привести недавний факт, иллюстрирующий законопослушность и добрые намерения иностранных бизнес-партнёров Русской Рыбопромышленной Компании. 12.04.2018 в рамках исполнения контракта № 1/18 от 02.02.2018 между ООО «АЛИТЕТ» и KEUK DONG FISHERIES CO., LTD на таможенный пост Владивостокской таможни от имени ООО АЛИТЕТ ДВ подана декларация на 775.699,58 кг минтая свежемороженого, перемещаемого на БМРТ «Ориентал Дисковерер» в Пусан (Южная Корея) в адрес вышеуказанной корейской фирмы. В результате контрольного взвешивания было установлен незадекларированный минтай свежемороженый массой нетто 45.768,852 кг. По данному факту 28.04.2018 года Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело №11804009402000011 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.226 (контрабанда) УК РФ. Напрашивается вопрос, зачем ООО «РРПК», которое на своём сайте заявляет о намерении в ближайшее время войти в пятерку крупнейших мировых рыбодобывающих компаний, для освоения своих квот привлекать промысловые суда, контролируемые корейской компанией.

Состав флотилии ООО «РРПК», в которую входит 12 крупнотоннажных промысловых траулеров и 2 транспортных рефрижератора, позволяет осваивать выделенные предприятиям холдинга РРПК квоты на вылов водных биологических ресурсов собственными силами без привлечения стороннего подконтрольного иностранцам флота. К тому же компания имеет собственный причально-складской комплекс во Владивостоке, что позволяет выстроить эффективную логистику для доставки из района промысла произведенной собственным флотом продукции, а также проведения межрейсового обслуживание судов.ю.

Первичный анализ поступивших материалов позволяет предполагать, что фактическая незаконная продажа корейской фирме квот РРПК на 8,8 тысяч тонн биоресурсов является лишь одним эпизодом из целой системы аморального, во многом незаконного рыболовства, которую создали бенефициары Русской Рыбопромышленной Компании в исключительной экономической зоне дальневосточного региона Российской Федерации.

Налицо классический вариант «квотного рантье», борьба с которыми началась в 2013 году, но в данном случае ситуация усугубляется тем, что иностранные предприниматели получают доступ к квотам на вылов (стратегическим ресурсам), используя гражданско-предпринимательскую беспринципность флагмана российской рыбопромышленности, паразитирующего на национальных ресурсах в ущерб интересам отрасли и всего государства.

Как стало известно редакции, Росрыболовство планирует 12 сентября в ходе проведения ВЭФ организовать подход В. В. ПУТИНА к стенду с макетом рыбопромыслового судна, проектируемого ООО «РРПК».

В ходе осмотра судна предполагается инициировать вопрос о введении аукционов при распределении квот на вылов краба. В своем докладе представитель ООО «РРПК» сообщит о том, что компания готова вкладывать значительные инвестиции в судостроение и одновременно участвовать в аукционах. Представитель ООО «РРПК» планирует обратиться к главе государства с просьбой дать поручение о внесении соответствующих поправок в закон. Присутствующий при встрече И. В. ШЕСТАКОВ подтвердит факт проработки Росрыболовством соответствующего законопроекта и необходимость поручения для его ускоренного согласования ведомствами.