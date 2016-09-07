Квотоцентризм нашел оппонентов на ВЭФ

Одна из самых ожидаемых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) «Водные биоресурсы дальнего востока в обмен на инвестиции» в итоге стала самой эмоциональной на мероприятии. Ведь не за горами 2018 год, когда правительство будет перераспределять биоресурсы. На кону миллиарды рублей и несколько диаметральных взглядов интересантов на этот процесс. Поэтому еще до начала заседания стало ясно, что желающих послушать о рыбных инновациях в три раза больше, чем вмещало небольшое помещение, в котором проводилась сессия.

Минтай для крупных

Сразу бросалось в глаза, что рыбное мероприятие проходит во Владивостоке. Мэтры и генералы рыбного бизнеса сидели в первых рядах. Важно и с достоинством в зал зашел главный рыбак Приморья - бывший губернатор Сергей ДАРЬКИН. Он дружески расцеловал сразу нескольких представителей клана ГЛУБОКОВСКИХ и затем поднялся в президиум. Здесь же были замечены представители еще нескольких крупных компаний: генеральный директор рыбного холдинга «Океанрыбфлот» Евгений НОВОСЕЛОВ, директор дальневосточного дивизиона «Русской Рыбопромышленной Компании» Сергей КОНОНЮК, директор НБАМР Владимир КОВАЛЬСКИЙ и гендиректор ПБТФ Сергей ЕРЕМЕЕВ.

Началась сессия со справки модератора Александра ИДРИСОВА о рыбной отрасли. Затем слово предоставили главе Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ.

«Рыбаки - за инвестиционные квоты», - заявил Шестаков, связав это с поручением правительства ежегодно увеличивать вылов на 4%. «Если в большинстве отраслей еще остается неопределенным механизм поддержки инвестиций на Дальнем Востоке, в области рыболовства нам с вами уже удалось его решить на законодательном уровне. Но самое главное – мы прописали четкий и действенный механизм, подкрепленный не только словами, но и реальными субсидиями», - охарактеризовал глава ФАР значение введенного в отраслевое законодательство инструмента господдержки – квот на инвестиционные цели.

Общий объем инвестиций, который планируется привлечь с помощью этих квот, по словам главы агентства, может составить порядка 200 млрд рублей в период до 2020 года. Из них 120-150 млрд рублей может прийтись на Дальний Восток.

«Напомню, что речь идет не о денежных субсидиях, а о долгосрочных, безотзывных правах пользования водными биоресурсами, и цена ошибки высока. Отсюда столь внимательное отношение к требованиям к объектам инвестиций. Некоторые специалисты поспешили заявить об ограничении конкуренции при реализации такого подхода. На наш взгляд, все определяется результатом», - обратил внимание Илья Шестаков.

По словам чиновника, ограничение круга инвестиционных объектов крупнотоннажными судами объясняется высокой отдачей промыслов, в которых задействован такой флот. «Освоение минтая и сельди, на которые приходится свыше трех четвертей вылова на Дальнем Востоке, наиболее эффективно производить именно крупными судами: по нашим оценкам, при сопоставимых удельных капитальных затратах на тонну создаваемой производственной мощности операционная рентабельность крупного судна-новостроя примерно на 30% выше, чем у среднего. Это понятно и из практики: в настоящее время более 70% добычи минтая и сельди ведется крупнотоннажным флотом», - сказал Шестаков.

Есть еще один нюанс, который давно уже фиксируют эксперты рыбной отрасли, но который все государственные чиновники все время обходят стороной. Впервые руководитель Росрыболовства приравнял квоты к определенному денежному понятию - «субсидия» (пособие в денежной или натуральной форме, предоставляемое за счет государственного или местного бюджета).

То, что субсидия будет адресной и претендовать на нее смогут только определенные компании, сегодня понимают многие рыбаки, отсюда и их протест. Понимают это и чиновники Росрыболовства, но пытаются убедить рыбацкую общественность в том, что выборочность получателей субсидиарной (квотной) поддержки базируется исключительно на экономических расчетах, которые провели специалисты Росрыболовства.

Однако пояснения чиновников не дают ответа на один основной вопрос. Почему условия доступа к государственному ресурсу не равноценны для юридических лиц, работающих в рыбной отрасли РФ? И здесь ответа у Росрыболовства нет.

Инвестквоты из неОДУемых

Не совсем понятно, почему на предложение направить инвестквоты на решение задач по росту вылова ВБР Росрыболовство заняло «осторожную» позицию. По словам Ильи Шестакова, «квоты под инвестиции» являются ограниченным ресурсом. Закон о рыболовстве прямо связывает их с обеспечением объекта инвестиций уловами, то есть речь идет о снижении рисков инвестора, связанных с доступом к сырью. С другой стороны, биомасса перспективных пелагических объектов на Дальнем Востоке характеризуется волатильностью, что повышает риски инвестора. «Поэтому не планируем на данном этапе выделять тот же минтай в качестве меры стимулирования роста добычи сардины, скумбрии и иных неквотируемых или недоосваиваемых объектов на Дальнем Востоке, - предупредил глава Росрыболовства. - Мы продолжаем работать над тем, чтобы в составе объектов инвестиций появились средние и малые суда, в частности на Дальнем Востоке».

Почему Росрыболовство связывает выдачу инвестиционных квот для 30 среднетоннажных и 100 малотоннажных судов с объектами, которые частично даже не в перечне ОДУ также осталось не совсем ясно. «Под такие суда могут выделяться ресурсы, такие как дальневосточная треска, кальмар, камбалы, терпуги, не исключаю, что перечень может быть расширен: в будущем под строительство этого флота планируется отдельная линейка квот», - заявил глава Росрыболовства.

Оппоненты из Госдумы

В общем, пока в этом законопроекте слабых мест достаточно. Не случайно первым серьезным оппонентом стала председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина ЯРОВАЯ. По ее словам, предлагаемое решение ведет к монополии в интересах нескольких компаний. Она указала, что такой проект инвестиционных квот - не совсем правильное экономическое решение для отрасли.

По ее мнению, для понимания наиболее эффективного формата «инвестквот» необходимо определить, что является приоритетом: монополизация или конкуренция. Сделав акцент на этом, рыбная отрасль сама определит, какие инвестиционные вложения для нее являются более привлекательными.

«Монополия вредна, опасна и неперспективна. Если мы ставим приоритетом предоставление новых возможностей только под строительство крупнотоннажного флота под определенные объекты, рано или поздно произойдет монополизация. Сегодня сформулированные предложения свидетельствуют о тенденции к формированию монополии. Постоянное стремление к укрупнению означает вымывание самой привлекательности развития отрасли, создание предприятий и рабочих мест для дальневосточников. Это принципиально. Крупные компании, которые будут привлекать рабочую силу извне, или наши малые и средние предприятия, которые будут обеспечивать стабильную занятость населения. Это вопросы государственной политики и государственной безопасности, которые были заявлены президентом. Нам очень важно, чтобы этот приоритет – развитие Дальнего Востока – имел картинку разнообразия, а не однообразия, которой и является монополия», - уверена Ирина Яровая.

Попытка проигнорировать мнение рыбаков может иметь серьезные проблемы при протаскивании этого документа через Государственную думу. Вряд ли депутат Яровая транслировала свое личное мнение, она опытный политический тяжеловес и понимает, что новый состав ГД этот проект просто так не утвердит. Это тот самый звонок Росрыболовству, который нельзя не услышать. Дальнейшее распределение квот на минтай, пикшу, треску и сельдь в интересах ограниченного пула компаний может отразиться на всей карьере команды Росрыболовства.

Коллег поддержал и Сергей Дарькин. Рыбопромышленник заявил, что окупаемость флота составляет не менее 10 лет, поэтому здесь даже инвестиционные квоты не спасут экономику предприятий.

Промежуточное мнение депутата Госдумы Эльмиры ГЛУБОКОВСКОЙ почему-то ушло в исторический принцип. Долгое выступление не прояснило позицию председателя комитета по природным ресурсам. Кроме нескольких упоминаний о том, что на Росрыболовстве лежит огромная ответственность. Ирина Яровая спич коллеги слушала с улыбкой, очевидно, понимая, что политическое словоблудие далеко от обсуждения конкретных параметров механизма наделения квот.

Потерянная прозрачность

Регуляторика стала основой выступления президента АДМ Германа ЗВЕРЕВА. Он намекнул, что проект откровенно непрозрачен, а значит, инвестиции в рыбной отрасли начнут играть в прятки. По его словам, как только возникает неопределенность, непрозрачность, инвестиции в отрасли начинают сокращаться. Так произошло в 2014-2015 гг., когда, несмотря на рекордные финансовые показатели у рыбаков, инвестиции в отрасль сократились на 30%. Причина тому – возникшая неопределенность по поводу базовых правил игры в отрасли.

Также Герман Зверев в своем выступлении реанимировал инициативу сделать квоты материальным активом, который можно закладывать в банк или размещать на балансе предприятия.

«Считаем важным вести работу по внесению таких изменений в законодательство, которые позволят увидеть в балансе предприятия договор о закреплении доли квоты как нематериальный актив», - заявил Герман Зверев, пригласив к совместной работе коллег из банковского сектора. По сути, президент АДМ предложил схему, согласно которой госсобственность должна стать легитимным финансовым активом частных компаний, которые последние 10 лет этими госактивами торговали по серым схемам. Предложение выгодное для рыбаков, но в корне противоречит решению Госсовета по рыбной отрасли.

В общем, завершилась сессия не в пользу проекта постановления Росрыболовства. Похоже, что команда Ильи Шестакова добралась до перепутья. Теперь, получив консолидированное мнение от оппозиции в лице бизнеса и законодательной власти, идеологам проекта придется решать: либо идти на рыбаков в лобовую атаку, либо в короткие сроки попытаться доработать проект постановления правительства по инвестиционным квотам.

КСТАТИ:

А Кожемяко против...

Проект постановления откровенно идет вразрез с развитием отрасли, таким тезисом можно было охарактеризовать выступление сахалинского губернатора Олега КОЖЕМЯКО. Губернатор, держа в уме заседания Госсовета, выступил против.

По его словам, не нужно распределять квоты на минтай и сельдь между несколькими компаниями.

«С минтаем все в порядке. У нас есть другие виды биоресурсов, и под них нужно строить флот. Рыбная отрасль должна поддерживать не только определенные направления для определенной группы компаний, но и генерировать развитие «прибрежки», стимулировать повышение занятости населения прибрежных регионов», - считает Олег Кожемяко.

Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.