"Восточный Порт" увеличивает мощность строго по графику

АО «Восточный Порт» (крупнейший угольный порт Дальнего Востока) буквально накануне старта второго Восточного экономического форума (ВЭФ) завершило строительство причального комплекса, глубины которого составляют 16,5 метров и позволяют принимать крупнотоннажные суда типа capesize дедвейтом 180 тыс. тонн. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Причал №51 представляет собой 300-метровое гидротехническое сооружение с глубиной у причальной стенки более 16 метров, построенное по уникальной технологии забивки трубошпунта – гигантских труб с приваренными коннекторами (замками), которые надежно фиксируют их между собой с берега (обычно подобные сооружения строятся с воды с помощью плавкранов).

«То, что происходит сегодня, - знаковое событие, которым мы анонсируем готовность причала к швартовым работам, - заявил на церемонии завершения строительства управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ. - Именно с сегодняшнего дня мы можем принимать суда, которые доставят на место строительства необходимое для завершения строительства оборудование. Компания давно шла к этому дню. Решение о строительстве Третьей очереди с целью увеличения производственной мощности было принято акционерами в 2012 году. Я бы хотел сказать слова благодарности всем, кто был все это время вместе с нами. Сегодня завершен первый этап строительства Третьей очереди. Полное окончание строительства к октябрю 2017 года будет означать, что проект состоялся».

Отметим, что действующие мощности стивидорной компании включают гравитационные горки для автоматизированной обработки железнодорожных вагонов.

Увеличение экспортной перевалки угля через «Восточный Порт» тесно связано с ростом пропускной способности железнодорожного транспортного узла Восточный - Находка. На полях ВЭФа ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и АО «Восточный Порт» подписали соглашение о совместной реализации проекта по строительству железнодорожной инфраструктуры, необходимой для функционирования специализированного угольного комплекса порта.

Соглашением также предусматривается совместная работа стивидора и РЖД по увеличению грузопотоков порта на всем пути следования грузов.

По словам управляющего Анатолия Лазарева, строительство железнодорожной инфраструктуры в рамках реализации проекта Третьей очереди специализированного угольного комплекса порта предусматривает создание за счет компании двух внешних железнодорожных парков из пяти путей каждый. Стоимость инфраструктуры составляет порядка 5 млрд рублей. После окончания строительства стивидор передаст один из парков РЖД.

«Данным строительством мы расширяем возможности станции Находка-Восточная. Прием вагонов будет проходить под нашим контролем и оперированием, прием порожних вагонов будет передан на баланс ОАО «РЖД». Необходимо отметить, что сам факт строительства новой современной железнодорожной инфраструктуры за свой счет с последующей передачей РЖД является беспрецедентным явлением в экономике России», - сказал после подписания соглашения Анатолий Лазарев.

Кроме того, стороны проработают вопрос о формировании поездов из вагонов повышенной грузоподъемности для организации тяжеловесного движения. Все это должно увеличить прием вагонов с углем на Находку-Восточную и ускорить отправление порожнего подвижного состава после выгрузки.

АО «Восточный Порт» с 2012 года строит третью очередь углепогрузочного комплекса для увеличения пропускной способности. Стоимость проекта составляет около 27 млрд рублей. В 2019 году порт гарантирует выход на объем грузооборота в 39 млн тонн, в настоящее время годовая пропускная способность порта составляет свыше 21 млн тонн. По итогам 2015 года АО «Восточный Порт» увеличило перевалку угля на 4,3% - до 22 млн 769,8 тыс. тонн.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Анадрея Посьетцева.