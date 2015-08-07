"РусГидро" хочет консолидировать дальневосточные активы

Сложная ситуация с долгами ПАО "РАО ЭС Востока" (управляет электроэнергетикой на Дальнем Востоке) вновь поставила на повестку дня вопрос о консолидации дальневосточной энергетики. ПАО "РусГидро" предлагает за счет допэмиссии консолидировать контролируемые им ПАО "РАО ЭС Востока", ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), также государственное АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК) (99,99%). Подробнее в материале газеты «Золотой Рог»:

Главная проблема дальневосточной энергетики в том, что в регионе действуют не рыночные механизмы, а регулируемые тарифы, что затрудняет привлечение внешних инвестиций. На сегодняшний день у "РАО ЭС Востока" большой долг и высокая себестоимость производства энергии, которую не покрывают тарифы. Задолженность по кредитам и займам компании на 1 июля составляет 87,92 млрд рублей.

Вот тебе и ВТБ

Провести консолидацию планируется в рамках готовящейся допэмиссии "РусГидро", основным мероприятием станет внесение ВТБ в уставный капитал "РусГидро" 85 млрд рублей для рефинансирования долга "РАО ЭС Востока", который достиг критических отметок.

30 июня член правления "РусГидро" Джордж РИЖИНАШВИЛИ заявил, что компания может провести допэмиссию в пользу банков на сумму 85 млрд рублей для решения вопроса с задолженностью "РАО ЭС Востока". До заявления Рижинашвили глава "Русгидро" Евгений ДОД говорил журналистам, что уже идут тендерные процедуры по выбору банков, которые могут выкупить допэмиссию. В качестве возможных акционеров он называл Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

17 июля стало известно, что "РусГидро" договорилась с ВТБ о схеме рефинансирования долгов "РАО ЭС Востока" на сумму до 85 млрд рублей с получением не более 20%. Банк согласился на условия энергокомпании - приобрести бумаги энергокомпании без ее обязательств по обратному выкупу и с отложенными процентными выплатами. Затем он может продать пакет инвестору, вернув свои средства. Если цена продажи будет ниже, разницу вернет государство.

Консолидация дальневосточных активов предусматривается долгосрочной стратегией развития "РусГидро", которая была утверждена в ноябре 2014 года.

Компания уже вела переговоры о выкупе доли ОАО "СУЭК" в своих активах. В настоящее время "РусГидро" принадлежит 84,4% в "РАО ЭС Востока" и 51,03% в ДЭК.

ДВЭУК на перепутье

Государственная ДВЭУК, которая строила генерирующие и сетевые активы на Дальнем Востоке, в свое время рассматривала их передачу "РусГидро" и ОАО "ФСК ЕЭС". Свои активы в июне 2014 года эта компании оценивала в сумму 50-55 млрд рублей.

Досье "ЗР"

В период с 2001 по 2003 год ОАО "ДВЭУК " осуществляло функции единоличного исполнительного органа двух энергокомпаний Дальнего Востока - ОАО "Дальэнерго" и ЗАО "ЛуТЭК ". В 2004 году РАО "ЕЭС России" передало под управление ДВЭУК еще три региональные энергокомпании - ОАО "Камчатскэнерго", ОАО "Сахалинэнерго" и ОАО "Геотерм", а в 2006 году - ОАО "Хабаровскэнерго" и ОАО "Амурэнерго". За шесть лет ДВЭУК сумела вывести эти предприятия из кризиса, решить системные проблемы, разработать перспективные планы, создать предпосылки для финансового и технического развития. В тот период ОАО "ДВЭУК " являлось крупнейшей энергетической управляющей компанией в России.

В 2008 году правление РАО "ЕЭС России" сформировало базисную концепцию преобразований в энергетике Дальнего Востока с учетом как общенациональных приоритетов реформы (разделение по видам деятельности), так и специфических особенностей дальневосточной энергетики (отсутствие технической возможности создания полноценного конкурентного рынка электроэнергии из-за недостаточного развития сетевой инфраструктуры).

В результате проведения комплекса корпоративных процедур энергокомпании, функционирующие в пределах ОЭС Востока, были преобразованы из вертикально интегрированных монополий в крупные межтерриториальные энергокомпании, специализирующиеся на генерации, транспортировке, распределении и сбыте энергии.

Однако, несмотря на завершение структурной реформы, сохранились препятствия для создания в регионе полноценного рынка энергии и мощности, энергетическая инфраструктура Дальнего Востока осталась непривлекательной для частных инвесторов, и приоритет в ее развитии по-прежнему остается за федеральным инвестиционным участием.

В этих условиях начался новый этап деятельности ДВЭУК - основным видом деятельности компании стало управление проектами опережающего развития энергетической инфраструктуры территорий Дальнего Востока, имеющими государственное значение. С 2009 года ДВЭУК реализоывала инвестпроекты развития энергоинфраструктуры в регионах ДФО: Приморский край, Республика Саха (Якутия), Амурская область и Магаданская область.

КАк следует из утвержденной Минэнерго инвестиционной программы ДВЭУК на 2015-2017 годы, бюджетное финансирование составит 7,76 млрд рублей. При этом финансирование проектов запланировано только на 2015 год. ДВЭУК вложит 117,18 млн рублейсобственных средств.

В целом в 2015 году ДВЭУК намерена ввести 1,043 тыс км. линий. Основная часть средств (7,416 млрд рублей) пойдет на завершение проекта строительства ВЛ 220 кВ "Оротукан-Палатка-Центральная" в Магаданской области. Остальные средства необходимы для завершения проекта строительства ВЛ 220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй" в Якутии.

Общая стоимость всех утвержденных проектов составит 49,1 млрд руб. Как следует из утвержденной инвестпрограммы, ДВЭУК осталось вложить в свои проекты 15,28 млрд руб. На 2014 год, согласно плану финансирования, должно было прийтись около половины этой суммы - 7,4 млрд рублей.

Угольный интерес

Не менее интересной остается судьба АО "ДЭК", треть которой контролируется угольщикам.

Досье "ЗР"

ПАО "ДЭК" является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне, ежегодно приобретает около 32 млрд кВт.ч электроэнергии. Согласно списку аффилированных лиц на 30 июня 2015 года, ОАО "РусГидро" принадлежат 52,07% акций ДЭК (1,04% - прямой контроль, 51,03% - косвенный контроль через "РАО ЭС Востока", Donalink Limited (контролируется ОАО "СУЭК" - 33,77% (0,0687% - прямой контроль, 33,7% - косвенный контроль через Thachbay Holdings Limited). Еще 5,03% принадлежит Renaissance Securities (Кипр), подконтрольной "Онэксиму" Михаила ПРОХОРОВА.

ОАО "СУЭК" через материнскую компанию SUEK Plc Кипр является единственным владельцем ОАО "Приморскуголь" (Владивосток), основного поставщика угля для электростанций ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК). "Владельцы СУЭК (контролируется Андреем МЕЛЬНИЧЕНКО - Прим. авт.) заинтересованы в сохранении прямого присутствия в дальневосточной энергетике, но им придется согласиться с "размытием" доли в ДЭК. Угольщики прекрасно понимают, что другого выхода из сложившейся ситуации с долгами "РАО ЭС Востока" попросту нет", - говорит источник "Золотого Рога" в отрасли.

Отметим, что низкий уровень воды в сибирских реках помог СУЭК в первом полугодии существенно нарастить продажи на внутреннем рынке.

В январе-июне 2015 года предприятия СУЭКа увеличили добычу на 1% к тому же периоду прошлого года - до 46,5 млн тонн угля. При этом объемы реализации выросли на 11% - до 49,1 млн тонн, а рост продаж на внутреннем рынке составил 20% (26,3 млн тонн, из них 21,6 млн тонн - предприятиям электроэнергетики).

"Рост продаж на внутреннем рынке связан с повышенным спросом на уголь со стороны российских энергогенерирующих компаний по причине маловодности рек и снижением выработки энергии гидроэлектростанциями", - пояснила компания.

Объем экспорта увеличился на 2% - до 22,8 млн тонн угля. Основные направления зарубежных продаж - Китай, Южная Корея, Япония, Нидерланды, Тайвань, Великобритания и Германия.

Владелец компании Андрей Мельниченко отмечал, что серьезного потенциала роста доли СУЭК на внутреннем рынке он не видит. Основные перспективы - на азиатском рынке, отмечал бизнесмен.

"Рынок торгуемого угля в Тихоокеанском бассейне продолжает расти, и мы планируем несколько подрастать там, в первую очередь за счет развития добычи в регионах, более близких к рынкам сбыта, чем традиционный для российского энергетического экспортного угля Кузбасс", - сказал Андрей Мельниченко.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото из архива.