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Французские сумки Луи Витон
Французский дом Louis Vuitton выпускает и мужские, и женские сумки, чье производство остается главным направлением деятельности этой фирмы. На сегодняшний день сумки фирмы Louis Vuitton являются такими же желанными, как полтора столетия назад. Они по праву считаются лучшими в классе «Люкс».
Фирменные кожаные сумки
Все сумки известного во всем мире дома моды изготавливаются из кожи высокого качества. Обрабатывая материал особым фирменным способом, мастера получают истинный эталон дизайнерского решения и безупречного качества. Ассортимент дизайнерских сумок неустанно пополняется новыми линиями и моделями.
Женская кожаная сумка Луи Витон постоянно привлекает внимание к себе женщин, которые ведут исключительно светский образ жизни. Изящные формы, необыкновенные расцветки, превосходное качество и утонченная роскошь заставляют модниц тратить безумные деньги и массу времени на то, чтобы стать владелицей сумочки Louis Vuitton.
Многие позволяют себе отправиться за границу, чтобы приобрести настоящее изделие этого бренда. Сумочку с заветным логотипом мечтает купить каждая настоящая леди. Магия притягательности этого аксессуара настолько сильна, что даже многие звезды, например Перис Хилтон или Анжелина Джоли предпочитают сумку от Louis Vuitton.
Почему в Луи Витон сумками женскими брендовыми гордятся?
Французский бренд был сформирован в 1854 году мастером по изготовлению чемоданов Луи Витоном. Его изделия уже в то время завоевали огромную популярность у элиты общества: одной из клиенток мастера стала жена императора. Позже, после смерти Луи Витона его сын зарегистрировал права на изготовление сумок или различных аксессуаров. Таким образом на свет появились знаменитые буквы «LV».
Гордятся в Луи Витон сумками женскими брендовыми, потому что, пройдя сквозь годы, всемирно известная марка не растеряла технологии изготовления сумок и завоевывала огромную популярность. Собственные магазины Louis Vuitton появились еще в 1885 году в Лондоне. А в 1892 году они открылись во многих европейских городах.
В настоящее время у компании Louis Vuitton имеется свыше 350 брендовых магазинов по всему миру. Главным же бутиком, как и прежде, является магазин на Елисейских полях в Париже. В нем расположено семь этажей, на которых посетителям представлены все линии различных изделий, в том числе и сумок. На последнем уровне бутика расположен демонстрационный салон Espace, где систематически проводятся семинары и выставки.
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