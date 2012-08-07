Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Интернет магазин детской одежды лучше традиционного
Все любящие родители стараются покупать для своих детей всё самое лучшее. Но вот прогулка в интернет магазине детской одежды далеко не всегда проходит спокойно и комфортно. Трудности могут возникнуть на каждом шагу, и тогда простой шопинг превращается в мучение для детей и взрослых.
Сложности при походе в традиционный магазин детской одежды
В современном мире большинство молодых мам и бабушек работают на предприятиях, в офисах, ведут собственный бизнес. Мужчины тоже уделяют много времени обеспечению семьи и не располагают свободным временем. В итоге родителям трудно выделить несколько часов, чтобы вместе с отпрысками отправиться в поход за нужными детскими вещами.
С другой стороны дети не любят гулять по рядам с одеждой. Малышам это не интересно, скучно и не понятно. Они охотнее прошлись бы по рядам детских игрушек или покатались на аттракционах. Примерка одежды – это отдельная история с непредсказуемым финалом. Большинство детей капризничают и не хотят мерить подряд несколько брюк, платьев или курток.
Ассортимент традиционных магазинов детской одежды не всегда удовлетворителен. Пересмотрев все вешалки, вы можете не найти ни одной вещи подходящего фасона, цвета, качества или размера. Приходится брать ребёнка за руку и идти во второй, третий, пятый магазин.
Преимущество интернет магазина детской одежды
Другое дело – интернет-магазин. Дома всегда можно выкроить вечером полчаса времени, чтобы всем вместе сесть за компьютер и полистать страницы интернет-каталогов. Ничего не подобрали на одном сайте? Не проблема! Загляните на следующий, местонахождение магазина не имеет никакого значения.
Ассортимент товаров – тоже большое преимущество интернет-магазина. В каталоге отражены все имеющиеся предметы детской одежды, а так же всевозможных аксессуаров: сумочек, ремешков, зонтиков и т.п. Если вы выбрали комбинезон, шортики или маечку, можете быть уверены на 100%, что они имеются в наличии.
Можно ли покупать одежду, не меряя её? Разумеется! Даже если вы сомневаетесь в размере вашего ребёнка, интернет магазин детской одежды предоставляет специальные таблицы. Вы можете с помощью портновского метра определить объём груди или рост ребёнка и без труда вычислить необходимый размер.
Детские интернет магазины: легко выбирать, просто заказывать
Заказ товаров в интернет-сервисе упрощённый и проходит в несколько шагов:
1. Возле каждого предмета имеется кнопка «купить» или «в корзину», нажимая которую вы, как бы, откладываете выбранные вещи.
2. Закончив «шопинг», вы переходите в меню «корзина» и проверяете список отобранного, внизу которого автоматически подсчитана сумма. Если вы передумали что-то заказывать, в каждой позиции имеется кнопка «отказаться» или «удалить».
3. Кликнув «оформить заказ», вы перемещаетесь к заполнению формы: почтовый адрес, телефон, электронный адрес.
4. Ещё одна кнопка «заказать», и вы получите на e-mail письмо со ссылкой на подтверждение заказа.
5. Перейдя по ссылке, вы вернётесь в магазин на страницу с сообщением, что ваш заказ принят.
Для удобства клиентов интернет-магазин предоставляет возможность нескольких форм оплаты товара:
- банковской картой
- наложенным платежом
- электронными деньгами
- наличными после доставки курьером
Вы так же имеете право вернуть не подошедшую или не понравившуюся вещь продавцу и получить назад свои деньги. Но такой возможностью родители пользуются редко. Интернет-магазины борются за своих клиентов, поэтому их продукция, как правило, качественная и полностью соответствует заказу.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Турдом какой-то