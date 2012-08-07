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Креативные и рекламные наклейки на авто
Почему наклейки на авто так популярны
Винилография является аналогом аэрографии, более дешёвым и мобильным. Виниловые наклейки на авто буквально за пару часов сменит облик машины и решит массу мелких досадных проблем:
- преобразит автомобиль без значительных денежных затрат;
- не требует предварительной подготовки машины к тюнинговым работам;
- позволяет наносить рисунок любой сложности от простого контура до цифрового фото;
- точно отражает замысел владельца без поправок на мастерство художника;
- маскирует царапины, сколы, трещины, пятна на поверхности кузова;
- защищает краску от атмосферных и механических воздействий;
- служит долго, обслуживается просто, снимается легко
Виниловая плёнка держится на автомобиле минимум 5 лет. Она не боится осадков, мороза, жары, царапин. При длительном пребывании под открытым небом рисунок может постепенно утрачивать свою яркость. Однако это повод не для расстройства, а для обновления имиджа авто.
Практическое применение наклеек на авто
Возможности винилографии оценили не только любители автотюнинга, но и серьёзные компании. Наклейки на автомобиль великолепно справляются с рекламной работой, где рекламоносителем является собственный автопарк или общественный транспорт.
Наклейки на машину могут использоваться как типовые, например, «шашечки» на такси, так и эксклюзивные по индивидуальному эскизу заказчика. Лазерный принтер печатает на плёнке цветное изображение, а плоттерная резка формирует отверстия любой формы диаметром от 5 мм.
Логотип компании, рекламный слоган, телефонный номер без проблем разместятся на любом участке кузова: капоте, багажнике, крыльях, двери, крыше, бамперах, стекле. Нельзя лишь оклеивать номерные знаки и источники света. Многие владельцы автомобилей не являются сторонниками яркого тюнинга, но охотно защищают машину специальными плёнками: матовой, под 2D и 3D карбон.
Как самостоятельно нанести наклейку на автомобиль
Готовые наклейки на машину представляет собой трёхслойный рулон. Нижний бумажный и верхний полиэтиленовый слои служат защитой для среднего винилового. Нанесение стикеров на автомобиль – дело не сложное, хотя и кропотливое.
1. Тщательно очистите оклеиваемую поверхность от грязи, пыли, жира.
2. Рулон разверните на столе плёнкой вниз, пластиковым скребком тщательно прогладьте его по бумажной подложке.
3. Приложите стикер бумагой к основанию, закрепите по верхнему краю скотчем.
4. Обойным ножом осторожно разрежьте вдоль щелей и швов.
5. Поднимите наклейку, смочите оклеиваемую поверхность мыльным раствором из пульверизатора.
6. Начиная сверху, постепенно освобождайте стикер от бумажного слоя и приглаживайте плёнку.
7. Скребком тщательно разровняйте поверхность, выгоняя всю воду из-под плёнки.
8. Отделите край верхнего защитного слоя, отверните его под углом 180°, медленно стягивайте.
9. Протрите поверхность мягкой сухой салфеткой, прижмите к основанию края винилового стикера.
Ближайшие 24 часа не ездите на машине и 10 дней не мойте её. Для дальнейшей эксплуатации наклейки на авто не существует никаких ограничений.
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