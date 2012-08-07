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Креативные и рекламные наклейки на авто

07 Августа 2012, 01:24 | Дальний Восток

Почему наклейки на авто так популярны

Винилография является аналогом аэрографии, более дешёвым и мобильным. Виниловые наклейки на авто буквально за пару часов сменит облик машины и решит массу мелких досадных проблем:

  • преобразит автомобиль без значительных денежных затрат;
  • не требует предварительной подготовки машины к тюнинговым работам;
  • позволяет наносить рисунок любой сложности от простого контура до цифрового фото;
  • точно отражает замысел владельца без поправок на мастерство художника;
  • маскирует царапины, сколы, трещины, пятна на поверхности кузова;
  • защищает краску от атмосферных и механических воздействий;
  • служит долго, обслуживается просто, снимается легко


Виниловая плёнка держится на автомобиле минимум 5 лет. Она не боится осадков, мороза, жары, царапин. При длительном пребывании под открытым небом рисунок может постепенно утрачивать свою яркость. Однако это повод не для расстройства, а для обновления имиджа авто.

Практическое применение наклеек на авто

Возможности винилографии оценили не только любители автотюнинга, но и серьёзные компании. Наклейки на автомобиль великолепно справляются с рекламной работой, где рекламоносителем является собственный автопарк или общественный транспорт. 

Наклейки на машину могут использоваться как типовые, например, «шашечки» на такси, так и эксклюзивные по индивидуальному эскизу заказчика. Лазерный принтер печатает на плёнке цветное изображение, а плоттерная резка формирует отверстия любой формы диаметром от 5 мм. 

Логотип компании, рекламный слоган, телефонный номер без проблем разместятся на любом участке кузова: капоте, багажнике, крыльях, двери, крыше, бамперах, стекле. Нельзя лишь оклеивать номерные знаки и источники света. Многие владельцы автомобилей не являются сторонниками яркого тюнинга, но охотно защищают машину специальными плёнками: матовой, под 2D и 3D карбон.

Как самостоятельно нанести наклейку на автомобиль

Готовые наклейки на машину представляет собой трёхслойный рулон. Нижний бумажный и верхний полиэтиленовый слои служат защитой для среднего винилового. Нанесение стикеров на автомобиль – дело не сложное, хотя и кропотливое. 

1. Тщательно очистите оклеиваемую поверхность от грязи, пыли, жира.
2. Рулон разверните на столе плёнкой вниз, пластиковым скребком тщательно прогладьте его по бумажной подложке.
3. Приложите стикер бумагой к основанию, закрепите по верхнему краю скотчем.
4. Обойным ножом осторожно разрежьте вдоль щелей и швов.
5. Поднимите наклейку, смочите оклеиваемую поверхность мыльным раствором из пульверизатора.
6. Начиная сверху, постепенно освобождайте стикер от бумажного слоя и приглаживайте плёнку.
7. Скребком тщательно разровняйте поверхность, выгоняя всю воду из-под плёнки. 
8. Отделите край верхнего защитного слоя, отверните его под углом 180°, медленно стягивайте. 
9. Протрите поверхность мягкой сухой салфеткой, прижмите к основанию края винилового стикера.

Ближайшие 24 часа не ездите на машине и 10 дней не мойте её. Для дальнейшей эксплуатации наклейки на авто не существует никаких ограничений.

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