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Приморье станет газовым хабом
Дочерняя компания АО «Газпром газэнергосеть» - ООО «Газэнергосеть геший» займется созданием на территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморском крае логистического центра гелия. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Он будет представлять собой комплекс технологических блоков, предназначенных для обслуживания высокотехнологичных криогенных цистерн, используемых для транспортировки жидкого гелия.
Гелий будет выделяться из газа, добываемого из месторождений Восточной Сибири и Якутии. Большинство газовых месторождений этого региона содержат в своем составе многокомпонентный газ, в том числе гелий. Исключительно богаты гелием Ковыктинское и Чандинское месторждения, газ которых в ближайшие годы планируется поставлять по строящемуся магистральному газопроводу «Сила Сибири» в Китай. В районе города Свободный Амурской области начинается строительство Амурского газоперерабатывающего завода, где гелий будет выделяться из природного газа и сжижаться.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": Гелий широко используется в промышленности, в частности, в производстве около 80% деталей мобильных телефонов, полупроводников, жидкокристаллических экранов, оптических волокон и т. д.
Реализация проекта по созданию гелиевого ХАБа в Приморском крае открывает широкие перспективы экспортных поставок гелия в страны АТР. Ожидаемые объемы производства гелия на Амурском ГПЗ составят 120 млн кубометров в год. По мнению представителя компании «Газэнергосеть гелий», эти объемы могут покрыть все текущее мировое потребление гелия. В настоящее время ведущий производитель гелия – США снижает объемы производства из-за истощения его запасов.
Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Под Находкой есть такой ООО КРИОР, который построил гелиевую станцию, готовностью под 90 процентов. Но сдать никак не может.