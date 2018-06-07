Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС

Цены на билеты от этого вряд ли упадут, зато прибыль перевозчиков вырастет

Для развития транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа (ДФО) правительство предложило установить нулевую ставку НДС для воздушных перевозок в этом регионе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Речь идет о транспортировке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или назначения расположены в ДФО. В Минвостокразвития считают, что это приведет к росту пассажиропотока в соответствующих регионах на 2–3% ежегодно, пишут «Известия».

Проект поправок в статью 164 Налогового кодекса подготовлен Минфином России. Это сделано в соответствии с ноябрьским решением правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Сейчас операции по воздушным перевозкам облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке 10%. Однако если пункт отправления или назначения расположены на территории Республики Крым, города Севастополя или Калининградской области, ставка обнуляется.

- По понятным причинам авиация на Дальнем Востоке зачастую является единственным видом транспорта. Поэтому так важно, чтобы здесь развивалась транспортная инфраструктура, чтобы авиасообщение между дальневосточными городами было бесперебойным, а цены на региональные рейсы — доступными для тех, кто там живет. Рассчитываем, что введение льготного режима позволит это сделать, — отметил Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Как пояснили в Минвостокразвития, освобождение от НДС позволит повысить рентабельность дальневосточных рейсов, снизить стоимость авиабилетов. Это приведет с росту пассажиропотока в соответствующих регионах на 2–3% ежегодно. Проект поправок согласован с Минэкономразвития, Минвостокразвития и Минтрансом. Положительное заключение дало и Государственно-правовое управление президента РФ.

Правительство определило условия и порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных авиакомпаниями доходов при продаже билетов экономкласса по специальному тарифу. Росавиация будет заключать соответствующие соглашения с перевозчиками. Прежде всего с теми из них, которые используют произведенные после 1 января 2009 года воздушные суда.

На соответствующие компенсации авиакомпаниям из бюджета в нынешнем году выделено 2,9 млрд рублей. Правительство рассматривает вопрос об увеличении этой суммы еще на 500 млн рублей.

Сегодня в России действует система субсидирования воздушных перевозок по 57 маршрутам. В частности, семь авиакомпаний («Аэрофлот — российские авиалинии», «Алроса», «Норд Стар», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия») продают льготные билеты с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно.

Кроме того, существуют специальные льготы на авиаперевозки для граждан в возрасте до 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60, инвалидов и др.

Ряд экспертов, опрошенных «Золотым Рогом», правда, сомневается, что эти меры хоть как-то заставят авиакомпании снизить цены. Зато у перевозчиков заметно вырастет прибыль, что тоже само по себе и не плохо, но главная цель – сделать авиасообщение в регионе доступнее, вряд ли будет достигнута. Тут нужны волевые решения властей вкупе с постоянными огромными дотациями. Позорная ситуация с льготными авиабилетами, которая сложилась в регионе нынешней весной, когда они закончились в кассах уже спустя несколько дней после поступления в продаже, показал, что на серьезные системные шаги просто не готова. Всё пока выглядит как мизерная подачка с масштабным пиаром.

Фото ТАСС/Юрий СМИТЮК.