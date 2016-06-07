МАЙНЕКС Дальний Восток снова соберется в Магадане

14-15 июля 2016 года в Магадане будет работать пятая Конференция и выставка МАЙНЕКС Дальний Восток. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщение организаторов.

Конференция МАЙНЕКС Дальний Восток проводится в Магадане раз в два года. В этом году она приурочена к третьей Международной инвестиционной ярмарке и всероссийскому золотому фестивалю, который пройдет в Магадане в этом году во второй раз.

Конференция организована при поддержке правительства Магаданской области и ряда крупных золотодобывающих компаний, работающих в регионе - Красцветмет, Павлик, Кинросса Голд, Полиметалл, American Appraisal и Highland Gold. К участию в ней приглашаются геологоразведочные и горнодобывающие компании, реализующие проекты в регионах Дальнего Востока России, региональные и федеральные органы власти и управления, сервисные, проектно-исследовательские, консультационные компании, поставщики оборудования и материалов для горно-геологической отрасли и финансовые структуры.

Цель, которую преследуют организаторы конференции МАЙНЕКС Дальний Восток, приблизить обсуждение практических вопросов текущей деятельности и перспективного развития горно-геологической отрасли России к той части страны, где эта деятельность, в основном, и сосредоточена.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.