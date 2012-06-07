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МТС победила в рейтинге «Марка доверия»
МТС становится победителем рейтинга «Ридерз Дайджест» уже шестой раз, в 2012 году оператор набрал 37% голосов опрошенных в России респондентов, на 12 процентных пунктов опередив ближайшего конкурента.
«МТС – крупнейший по количеству абонентов оператор в России, который при этом демонстрирует минимальный уровень оттока клиентов, что является свидетельством доверия пользователей и высокой оценки продуктов и сервисов оператора. Высокий уровень лояльности абонентов МТС подтверждают и международные исследования. Агентство Millward Brown Optimor, публикующее ежегодный рейтинг самых дорогих мировых брендов, отметило бренд МТС как один из самых сильных в секторе «телекоммуникации» и включило МТС в десятку мировых операторов с наивысшим вкладом бренда в доходы, — сказал вице-президент МТС маркетингу Василий Лацанич. — В своей работе мы, прежде всего, ориентируемся на потребности наших абонентов и стараемся предвосхищать их, предлагая передовые, инновационные решения, инвестируя в развитие сетей и запуск новых сервисов».
Исследование «Марка доверия» проводится ежегодно с 2001 года и остается самым масштабным в Европе исследованием потребительских предпочтений. Опрос проводится в 16 странах на 14 языках более чем в 30 номинациях. Цель исследования — определить, каким брендам европейцы доверяют больше и почему, оценить их с точки зрения качества, стоимости и понимания потребностей потребителя. В этом году в России на вопросы анкеты «Марка доверия» ответили около полутора тысяч человек из всех регионов страны. Респондентам было предложено назвать бренд-победитель в 32 категориях, 20 из которых — международные бренды, 12 — национальные. Все вопросы были «открытыми», то есть участники могли поставить на первое место любой бренд по своему усмотрению. Подробнее о рейтинге - на сайте www.doverie.rd.ru.
В 2012 году бренд МТС стал единственным российским телекоммуникационным брендом в ежегодном рейтинге ста лидирующих мировых брендов BRANDZ™, публикуемый ведущим международным исследовательским агентством Millward Brown Optimor. МТС значительно повысила лояльность пользователей - роль бренда «МТС» при принятии клиентом решения о покупке продуктов и услуг МТС выросла до 39% с 37,9% годом ранее. На рынке России МТС лидирует по уровню доверия среди потребителей, стоимость бренда оценивается Millward Brown Optimor на уровне $9,55 миллиарда.
Досье "ЗР"
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями компания обслуживает более 100 миллионов абонентов. Население всех регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. В 2011 году бренд МТС четвертый год подряд признан самым дорогим российским брендом в числе ста лидирующих мировых брендов по рейтингу BRANDZ™, опубликованному Financial Times и международным исследовательским агентством Millward Brown. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru, сообщает пресс-служба МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.
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