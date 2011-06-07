Мечты о квартирах укрепляются

Одной из причин, по которой дальневосточники навсегда покидают свой регион, является недостаток жилья. Около 615 тыс. человек, проживающих здесь постоянно, нуждаются в улучшении жилищных условий. При этом более трети из них приходится на Хабаровский край.

Довольно остро эта проблема стоит в Приморском крае, Сахалинской области и в Республике Саха (Якутия). Около половины всех нуждающихся в округе, а на Сахалине более 90%, ныне проживают в ветхих домах, подлежащих сносу. В структуре общего жилищного фонда на долю ветхого приходится 5,65%. Еще около 240 тыс. человек в ДВФО проживают в неблагоустроенных жилых домах.

Чтобы решить проблему с жильем по существующим нормам только для этих категорий граждан, строительный комплекс региона с его ежегодным вводом менее 1 млн кв. метров жилья должен работать 15 лет. За это время, пожалуй, придут в ветхость миллионы кв. метров хрущевок, которые строились в 1960-х гг. Но потребности региона в новых домах и квартирах только этим не ограничиваются. У многих дальневосточников есть желание жить просторнее, как живут граждане в развитых странах Европы и Северной Америки, имея по 40-60 кв. м жилья на человека.

По итогам пяти месяцев этого года три региона ДВФО дали снижение ввода в действие жилых домов. Падение жилищного строительства в Магаданской области, где было сдано не 300, как в прошлом году, а 200 кв. м жилья, - это мелочь. Другое дело - снижение этого показателя в Сахалинской области, которая лидирует в целом по объемам строительной деятельности и где ввод нового жилья за пять месяцев этого года составил 84% от аналогичного по срокам прошлогоднего, и в Приморском крае, где объем ввода составил 81,2%.

Хотя в этом деле есть и передовики. Особенно хорошо вырос ввод жилья на Камчатке - в 2,1 раза, в Амурской области - в 2 раза. В меньшей степени в Хабаровском крае - на 48,5%, на Чукотке - на 41,6%, в Республике Саха (Якутия) - на 26,2%, в Еврейской АО - на 19,6%. Конечно, темпы роста ввода жилья на Камчатке и в Хабаровском крае сравнивать никак нельзя - все-таки слишком разные "печки", от которых пляшут сложившиеся цифры. Объективно - именно Хабаровск в этом году, как, собственно, и в прошлом, является дальневосточным лидером жилищного строительства. И это одна из важнейших характеристик региона - строится жилье, значит, есть перспективы.

Вполне объяснимо то, что все северные дальневосточные территории продемонстрировали уменьшение сдачи жилья, строящегося на средства граждан, а южные регионы, наоборот, дали прирост: Амурская область - на 36%, Еврейская АО - 13,7%, Приморский край - 10,1% и Хабаровский край - 5,9%.

Досье "ЗР" Всего за пять месяцев по ДВФО, по данным Госкомстата, было сдано 214,8 тыс. кв. метров жилья. Лидером, оттеснив Приморье (54,2 тыс.), стал Хабаровский край (61,7 тыс. кв. м). На третьем месте Амурская область - 41,7 тыс. кв. м, на четвертом Саха (Якутия) - 21,6 тыс. кв. м, на пятом Сахалин - 11,1 тыс. кв. м., на шестом Чукотка - 8,5 тыс. кв. м.

Можно заметить, что за 5 месяцев было введено всего 23,22% от объема жилья, которое предполагается возвести в округе за весь 2005 г. Безусловно, всегда более продуктивным по сдаче было второе полугодие и декабрь, но есть опасения, что ожидания этого года не оправдаются. Тем не менее в целом по ДВФО планируется до конца года сдать 925 тыс. кв. м жилья, в т.ч. в Приморье - 261 тыс., Республике Саха (Якутия) - 251 тыс., Хабаровском крае - 187 тыс., в Амурской области - 112 тыс., на Сахалине - 62 тыс., Камчатке - 23,5 тыс., в Еврейской АО - 17 тыс. и Магаданской области - 11,6 тыс. Вероятно, последние 4 региона обойдет Чукотка, где на строительство жилья в этом году планируется затратить примерно в пять раз больше, чем в Магаданской области или Еврейской АО.

В своих планах ДВФО несколько отрывается от реалий. Так, в Приморье в этом году введут на 41 тыс. кв. м меньше, чем желаемая цифра, нацеливающая на удвоение к 2010 году ввода жилья в регионе. Последние два года в Приморье сдавалось примерно по 215 тыс. кв. м жилья в год. И местный оптимистический прогноз на этот год - всего 210 тыс. кв. м жилья. Скорее всего, только в следующем году удастся "рвануть", если обещания московских инвесторов зайти во Владивосток на строительство жилья уже в сентябре этого года окажутся реальным фактом.

Судя по итогам первого квартала, бюджетные средства в решении важной государственной задачи - строительстве жилья - скоро сойдут на нет. Лишь в единственном районе края за счет муниципальных средств было введено 188 кв. м жилья -это по нормам всего на 9 человек! Если в прошлом году доля частных средств в строительстве жилья составляла около 50%, то в первом квартале этого года - более 80%.

Можно отметить, что строительство нового жилья в ряде регионов ДВФО экзотично по той причине, что вторичный рынок намного дешевле. Например, в Магаданской области 1 кв. м нового жилья дороже, чем на вторичном рынке в 2,7-4,5 раза, на Камчатке - примерно в 2 раза, на Сахалине - в 1,6 раза. Это притом что в Хабаровском крае жилье на вторичном рынке оценивается примерно на 5% дороже, чем в новострое.

В 2004 г. цена строительства 1 кв. м жилья в ДВФО в основном сложилась на уровне 18-23 тыс. рублей. Приятное исключение для желающих строиться в Еврейской АО - 13-16 тыс. руб. за 1 кв. м, и наоборот очень неприятное в Магаданской области - около 39 тыс. и на Сахалине - 30 тыс. руб. за 1 кв. метр нового жилья.

В планах на 2005 г. есть фантастическая для ДВФО цифра -189 тыс. кв. м жилья должно быть построено с помощью ипотечных кредитов населению. Однако в это с трудом верится, потому что ипотека пока пробуксовывает из-за довольно жестких условий кредитования.

Всего на строительство жилья в ДВФО в 2005 г. предполагается привлечь 12,777 млрд рублей. Основная надежда на привлеченные средства - 9,787 млрд. Прежде всего за счет самого населения. Предполагается, что свыше 1 млрд рублей удастся привлечь на условиях ипотеки. Вклад бюджетов субъектов РФ будет выражаться в сумме 1,932 млрд, российский бюджет предполагает выделить около 700 млн руб., и местные бюджеты - 360 млн руб.

Очень серьезной проблемой рынка нового жилья в ДВФО является его дороговизна. Цена 1 кв. м нового жилья в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске сопоставима с ценами в г. Санкт-Петербурге, на окраинах г. Москвы и в ближайшем Подмосковье. Граждане выбирают по принципу "рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше". Многие дальневосточники почему-то считают, что им лучше перебраться в стольные города. Далеко не каждому нуждающемуся в жилье в ДВФО может выпасть "халява" по какой-нибудь целевой жилищной программе. Кроме того, как обычно, в жилье больше всего нуждаются те, у кого денег нет вообще. А наш строительный комплекс успешно пытается наладить конвейер нового жилья для состоятельных людей, которым оно в большинстве уже не нужно.

Надежды, что попытки правительства сделать жилье доступнее окажутся успешными, невелики. Как и те надежды, которые еще в середине 1980-х гг. бывшие советские люди связывали с лозунгом "каждой семье - по квартире или дому к 2000 году!"

Однако для решения задачи обеспечения дальневосточников жильем есть и вовсе незатратный путь. Простое уравнение: если за последние 10 лет регион покинуло около 1,2 млн человек, то сколько времени потребуется для выезда за пределы округа тем 615 тыс. нуждающимся в улучшении жилищных условий? Предположительно 6-7 лет. А ведь есть еще "оптимистичные" цифры сокращения населения России. Например, с начала года на 0,2%.

Не хотелось бы, чтобы именно таким путем решалась в регионе жилищная задача. Ведь совсем недавно для переселенцев на Дальний Восток строили бесплатное жилье, давали подъемные, работу. И это шло на благо территории - она развивалась. Теперь это пройденный этап?

P.S. В связи с вводом в действие с 1 апреля нового Закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" выяснилось, что многие строительные компании не в состоянии работать по новым требованиям, и это грозит в ближайшие год-два сбоем в их деятельности, а то и уходом с рынка. При этом по отдельным регионам прогнозируется снижение объемов строительства нового жилья до 40%. Не допустить такого поворота дел в ДВФО, на сегодня, пожалуй, одна из важнейших задач региональных и местных органов власти.

При подготовке материала использованы материалы Госкомстата РФ и ГУ "Территориальное управление Госстроя России в ДВФО РФ".