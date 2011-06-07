С начала года кирпич подорожал

Производство цемента в России в апреле увеличилось на 12% к уровню апреля предыдущего года и составило 4,4 млн тонн. За период январь-апрель 2011 года производство цемента увеличилось на 16,3% к соответствующему периоду прошлого года, составив 12,8 млн тонн. Такие статистические данные приводит ИК СМПРО.

В апреле текущего года увеличилась на 3,1% и средняя цена на цемент, составив 2,2 тыс. руб./т цемента (цена производителя без НДС и доставки).

Производство товарного бетона в апреле 2011 года увеличилось на 10,1% к уровню апреля прошлого года и составило 1,6 млн куб. м.

Также рост продемонстрировало и производство строительного кирпича. К уровню апреля прошлого года увеличение составило 19,1%.Общий объем производства в январе-апреле 2011 года увеличился на 21,4% к соответствующему периоду 2010 года и составил 2,4 млн условных кирпичей. Средняя цена строительного кирпича в апреле 2011 года увеличилась на 2,3% и составила 4,98 тыс. руб./тыс. условных кирпичей. С начала года цена на кирпич выросла на 7,6%.