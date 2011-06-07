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Атака брендов еще впереди
Сетевые магазины, торгующие одеждой и обувью известных брендов, во Владивостоке не редкость - с каждым годом их становится все больше. Сети будут расширяться и дальше, даже несмотря на сложности с арендой помещений и мировой финансовый кризис.
Большинство таких магазинов, открытых во Владивостоке, существуют по франшизе, выкупая право открыть фирменный магазин в данном месте и при этом выполняя ряд требований по соответствию бренду. Помимо элементарного соблюдения фирменного стиля, качество обслуживания не должно ни в чём уступать обслуживанию в европейских магазинах этой же марки.
"Мы существуем на рынке уже 4 года, - сообщает Евгения, администратор магазина женской французской одежды Naf-Naf. - Это солидный срок, за который нам удалось доказать, что фирменная одежда всегда находит своего покупателя. Это действительно выгодно, поэтому мы собираемся расширяться. В скором времени будет открыта ещё одна точка на 2-й Речке. В целом, покрытие у нас небольшое - всего 2 магазина на весь город, но, думаю, дело совсем не в количестве".
Но не всё так просто. С открытием любого магазина связано множество организационных проблем, и брендовый бутик тому не исключение, тем более что покупателям франшизы приходится еще и считаться с определёнными установленными стандартами.
"Открытию нового фирменного магазина всегда сопутствуют проблемы, - делится Наталья, директор магазина израильской марки Sela. - В первую очередь это, конечно, сложность выбора достойного помещения для достойного магазина в центре города. К сожалению, с этим во Владивостоке довольно проблематично. Место должно быть удобным для покупателей, желательно рядом с парковкой, а сам магазин обязан занимать просторный и светлый зал. Были трудности и с подбором персонала. Мы столкнулись с нехваткой квалифицированных кадров на должности продавцов-консультантов, даже обращались в кадровые агентства. А вот с поиском менеджеров и других руководителей таких сложностей уже не возникло, здесь желающих было хоть отбавляй. Совсем недавно мы открыли ещё одну точку на Луговой. Теперь у нас 4 магазина по краю: 2 во Владивостоке и 2 в Находке".
На выборе подходящего помещения следует остановиться подробнее. Фирменные магазины открывают всё новые и новые точки, и найти для них место с каждым разом становится всё труднее. Кстати сказать, интернет-магазины - выход для многих компаний: это может быть интернет магазин мужских толстовок или интернет-бутик детской одежды. Сколько в центре нашего города свободных залов, подходящих под рамки известных мировых брендов? А сколько парковок? Следует заметить, что даже такие крупные торговые центры, как Clever House и "Центральный", не могут позволить себе отдельную парковку, что уж говорить о небольших магазинчиках, работающих по франшизе.
Если некоторые из фирм мыслят оптимистично и верят в необходимость дальнейшего расширения, то для других скорее важно сохранить стабильное положение на рынке.
"Перспектив развития я пока никаких не вижу. Да и о каких перспективах и расширениях может идти речь в условиях мирового кризиса, - говорит Лариса БОНДАРЕНКО, генеральный директор сети магазинов обуви Monarch. - Мы не франчайзинговый магазин, а именно московское представительство. Во Владивостоке существует уже 7 точек в разных районах, поэтому, по нашим меркам, город покрыт полностью, расширяться просто не имеет смысла. У нас есть свой покупатель, и самое главное - наш бренд узнаваем".
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