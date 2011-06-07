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Пять лет без бед
По данным исследования холдинга "НТ Компьютер", объем продаж персональных компьютеров (ПК) в России в 2006 г. вырастет на 16%. Еще более оптимистичны аналитики консалтинговой компании J'son & Partners. По их прогнозам, продажи увеличатся на 20%.
Несмотря на то что уже более трети россиян обзавелись ПК, у компьютерных компаний пока нет поводов беспокоиться.
По прогнозу производителя ПК и владельца розничной сети POLARIS группы компаний "НТ Компьютер", общий объем продаж компьютеров в России в 2006 г. составит 6,4 млн штук (годовой рост 16%). Вице-президент группы компаний "Формоза" Владимир ШАРОВ заявил, что считает оценку роста "очень реалистичной". В компании Merlion рост рынка тоже прогнозируют на уровне 15-20%. Эксперты "НТ Компьютер" ожидают, что аналогичная ежегодная динамика роста рынка сохранится как минимум до 2009 г. Таким образом, с 2001 по 2009 г. объем продаж компьютеров на российском рынке вырастет примерно в 3 раза и составит порядка 8,05 млн штук в год.
В российском представительстве IDC заявили, что еще как минимум пять лет компьютерный рынок будет расти на 10% или более в год. В 2005 г. отраслевые эксперты начали прогнозировать скорую стагнацию. Поводы для пессимизма были. Так, ожидания аналитиков компании Dataquest относительно объемов российского рынка ПК в 2005 г. оказались вдвое выше полученных результатов. А в IDC Russia зафиксировали снижение темпов роста с 32% в 2004 г. до 22% в 2005 г.
По данным американской исследовательской организации Pew Global Attitudes Project, по итогам 2005 г. компьютеризация России достигла 35%. Цифра невелика, но, учитывая специфику российской экономики (низкий уровень жизни и большое количество населения, проживающего в сельской местности), скептики делали выводы, что компьютерами обзавелись уже почти все, кому это было нужно. Единственным локомотивом роста должны были оставаться корпоративные заказчики и потребители, меняющие свой компьютер на более современный.
Однако полагаться на последних было опасно. Например, в 2005 г. в Европе резко упали продажи ПК. "В Западной Европе - одном из основных рынков - сбой дал главный катализатор роста - покупка компьютеров на замену старым", - комментировал тогда причины кризиса президент Acer Джанфранко ЛЯНЧИ. Однако, несмотря на прогнозы скептиков, российский рынок продолжает расти, хотя темпы роста снижаются на несколько процентов каждый год.
"Компьютер есть еще далеко не у каждого жителя страны, - говорит директор по маркетингу торговой сети "Белый Ветер - ЦИФРОВОЙ" Максим ЗАХИР. - Возможно, в дальнейшем может измениться динамика, могут снизиться темпы роста, но он продолжится. Заметной тенденцией, которая сохранится в ближайшее время, является постепенное снижение средней стоимости ПК, что делает эти устройства еще более доступными для потребителей. Сейчас наиболее популярный ценовой сегмент ПК в пределах 16-20 тыс. руб. (речь идет о компьютерах "белой" сборки)".
Аналитик J'son & Partners Сергей ГОРБУНЦОВ не исключает и того, что в какой-то момент продажи компьютеров могут резко вырасти. "Российский рынок будет очень стабильно и ровно расти, и для этого много предпосылок: низкое проникновение, растущие доходы и развитие потребительского кредитования, - поясняет он. - Даже в Европе и США с их уровнем компьютеризации рынок все равно устойчиво и стабильно, хоть и ненамного, растет - люди покупают новые компьютеры на замену старым. Впрочем, всплесков спроса в будущем отрицать не стоит. Выход операционной системы или принципиально новых устройств и программ может подстегнуть интерес покупателей к ПК".
"Компьютер превращается в "бытовое устройство", без которого многие уже не мыслят своего дома, - поясняет он. - Сейчас это только терминал для доступа в Интернет и игровая консоль. Но в дальнейшем это будет основное "окно в мир", по которому все члены семьи будут покупать себе товары, заказывать доставку продуктов, резервировать билеты на самолет и в театры, выбирать модную одежду, общаться с друзьями, смотреть фильмы, например, дневники вампира 3 сезон смотреть онлайн, и т.д. Кроме того, это будет основное устройство по управлению "умной" бытовой техникой - начиная от систем жизнеобеспечения и заканчивая электрическим чайником".
Президент группы компаний "НТ Компьютер" Сергей БЕСТУЖЕВ считает, что основной прирост продаж ПК будет обеспечиваться переходом компьютера из категории сложной техники для профессионалов в категорию товаров для всех.
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