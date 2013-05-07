Внешняя торговля восточных регионов по-прежнему опирается на сырье

Территории Дальнего Востока и Забайкалья (ДВиЗ) продолжают оставаться поставщиками ресурсов для стран АТР, получая в ответ продукцию высоких степеней переработки. При этом темпы роста импорта по итогам 2012 года почти втрое опережают темпы увеличения экспортных поставок.

По данным межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия «Дальний Восток и Забайкалье», внешнеторговый оборот макрорегиона составил в прошлом году $38 млрд 308 млн, что на 7% выше показателей 2011 года. Специалисты ассоциации отмечают также постепенное расширение географии внешней торговли: если в 2011 году в числе партнеров значились 134 государства, то в 2012 году товарообмен происходил уже со 145 странами. 84,2% оборота приходится на страны АТР, где ведущие роли по-прежнему играют КНР - 29% общего оборота, Республика Корея - 27%, Япония - 22%. На четвертое место с долей в 9,6% вышли страны Евросоюза, среди которых лидером является Бельгия - 6% от общего оборота. Основную долю внешней торговли ДВиЗ формируют дальневосточные территории: Сахалин - 46%, Приморье - 23%, Якутия - 12%, Хабаровский край - 7%.

Экспорт продолжает превалировать над импортом. В 2012 году поставлено за рубеж товаров на $26 млрд 992 млн, стоимость импорта составила $11 млрд 316 млн. При этом цена экспортных продаж выросла за год на 4%, а импортных закупок - на 15%.

Экспорт: сырье в приоритете

В структуре экспорта преобладают: нефть и нефтепродукты - 40% всего оборота, драгоценные камни и металлы - 14%, рыба и морепродукты - 8%, древесина и изделия из нее - 4%, машины и оборудование - 4%, металлы и изделия из них - 3%.

Главным потребителем экспорта ДВиЗ является Республика Корея - $8 млрд 487 млн, или 31% всего экспорта. 82,6% ее закупок - нефть, нефтепродукты, газы нефтяные, 7% - мороженая рыба. За год стоимость экспорта в эту страну почти не изменилась.

Вторым по значимости экспортным партнером остается Япония - $7 млрд 580 млн, или 28%. Львиную долю - 87% ее закупок - составляют нефть, нефтепродукты, газы нефтяные, 3,5% - буксиры и суда-толкачи, 3% - уголь. За год объемы экспорта в эту страну выросли на 10,5%.

Китай купил на $5 млрд 517 млн, потребив 20% всего экспорта. Главные статьи: нефть и нефтепродукты - 41%, рыба мороженая - 18%, уголь - 13%, необработанные лесоматериалы - 9%. Рост стоимости за год - 24%.

Учитывая, что основная часть поставок - нефть, ведущим экспортером является Сахалин, занимающий долю в 61% от стоимости всего экспорта ДВиЗ. На 17% вышла продающая алмазы Якутия. Далее идут Приморье - 7% и Хабаровский край - 6%. При этом Хабаровский край является одним из двух дальневосточных регионов, где произошло снижение экспорта - почти на 8%. Другой такой территорией стала Магаданская область, где экспорт упал на 5%.

Интересно, что наибольший скачок в последние годы произошел в экспорте рыбы, стоимость которого выросла с $317 млн в 2008 году до $2 млрд 215 млн в 2012 году. Поставки нефти выросли с $9,3 млн в 2008 году до $10,6 млн в 2012 году, хотя еще в 2011 году составляли $11,1 млн. А экспорт древесины снизился с $1 млрд 345 млн в 2008 году до $1 млрд 110 млн в 2012 году.

Импорт: в лидерах машины и оборудование

В целом 50% импорта на ДВиЗ - машины и оборудование, 12% - продукция пищевой промышленности, 11% - товары легкой промышленности, 8% - металлы и изделия из них, 8% - продукция химической отрасли. При этом цены поставок машин и оборудования выросли за год на 24,7%, продовольственных товаров - на 25%, продукции химической промышленности на - 26,7%, металлов - на 14%. Снизилась только стоимость товаров легкой промышленности - на 3%.

Больше всего восточным регионам России продает Китай - $5 млрд 430 млн, или 48% всех поставок. При этом 31,5% импорта из Поднебесной - машины и оборудование, 23% - продукция легкой промышленности. На втором месте, со значительным отставанием, находится Республика Корея - $1 млрд 895 млн, или 17% всего импорта, 71% этой суммы - машины и оборудование. Импорт из Японии составил $989 млн, или 9% всех зарубежных поставок, 83% закупок - машины и оборудование.

Александр НИКОЛАЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Юрия ШУБИНА.