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Объем добычи угля на Сахалине в I кв. снизился на 21,6%
07 Мая 2012, 00:37 | Дальний Восток
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 6 мая, ZRPRESS. Объемы добыча угля в Сахалинской области в I квартале 2012 года составили 829 тыс. тонн, что на 21,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, передает Россстат.
Падение объемов добычи ООО «УК Сахалин-уголь», по словам заместителя генерального директора Владимира Ко, связано с тяжелой ледовой обстановкой в Татарском проливе в зимний период 2011-2012 года, а также масштабной реконструкцией угольного терминала порта Шахтерск. К сокращению добычи и отгрузкой угля привели проблемы с транспортировкой.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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