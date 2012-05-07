Объем добычи угля на Сахалине в I кв. снизился на 21,6%

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 6 мая, ZRPRESS. Объемы добыча угля в Сахалинской области в I квартале 2012 года составили 829 тыс. тонн, что на 21,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, передает Россстат.

Падение объемов добычи ООО «УК Сахалин-уголь», по словам заместителя генерального директора Владимира Ко, связано с тяжелой ледовой обстановкой в Татарском проливе в зимний период 2011-2012 года, а также масштабной реконструкцией угольного терминала порта Шахтерск. К сокращению добычи и отгрузкой угля привели проблемы с транспортировкой.

«Золотой Рог».