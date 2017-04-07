Третий DHC-6 из парка "Авроры" получил имя

Cамолёты DHC-6 Авиакомпании «Аврора», входящей в группу компаний «Аэрофлот», получают имена знаменитых первооткрывателей, путешественников, исследователей Приморского края и Дальнего Востока. Третьему самолёту, недавно приобретённому для внутрикраевых перевозок, DHC-6 Twin Otter 400 с бортовым номером RA-67285, присвоено имя знаменитого соотечественника Ивана Надарова, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, ранее с инициативой присвоить приморским самолетам имена известных дальневосточных путешественников и исследователей в администрацию Приморского края и Авиакомпанию «Аврора» обратилось Приморское отделение Русского географического общества – Общество изучения Амурского края (ОИАК). Глава региона и авиакомпания «Аврора» данное предложение поддержали, сообщает пресс-служба компании.

На днях в Приморье завершилось народное голосование за выбор имени, которое нанесут на борт третьего в крае воздушного судна DHC-6.

В список опроса попали 17 имён известных деятелей, так или иначе связанных с историей Приморья и Дальнего Востока. Имя Ивана Надарова выбрано большинством голосов.

Иван Павлович Надаров (1851–1922) – российский военный деятель, начальник штаба Владивостокской крепости (1887 год), исследователь северных районов Приморья, рек Амурского бассейна, один из первопроходцев Уссурийского края, составитель первого словаря удэгейского языка.

Имена первым двум самолетам DHC-6, приобретённым для малой авиации в Приморье, также выбирали сами приморцы. Воздушные суда были названы в честь путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева и Заслуженного пилота России, посвятившего свою жизнь развитию гражданской авиации Дальнего Востока, Владимира Сайбеля.

В настоящее время три самолёта DHC-6 выполняют рейсы по девяти направлениям: из Владивостока - в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней; из Тернея - в Амгу, Светлую, Единку.

Развитие малой авиации как одного из приоритетных направлений деятельности Авиакомпании «Аврора» способствует существенному расширению географии полётов, обеспечению удобства передвижения жителей, развитию туризма и повышению деловой активности внутри Приморья.