Владивосток нашей мечты

Владивостоку повезло от природы: несмотря на значительные объемы типового строительства, ему удалось хотя бы частично сохранить свое художественное своеобразие. Как это произошло? Дело в том, что своеобразие складывается из двух составляющих: природной и архитектурной. Если природная оригинальность дополняется архитектурной, то они не просто суммируются, а как бы умножаются. А в случае отсутствия архитектурной составляющей возникает обратный эффект. Так вот, природная основа своеобразия во Владивостоке оказалась настолько сильна, что ее до конца не смогли исказить даже большие массивы типовых зданий.

Можно не сомневаться, что при соответствующем отношении к архитектуре мы могли бы постепенно преобразить наш город и создать город нашей мечты. Конечно, не сразу, но по крупицам могли бы украсить Владивосток настоящей Архитектурой, раскрытой для людей и созданной по законам архитектуры как искусства. По крайней мере, исходя из этих принципов мы учим архитектуре студентов надеясь, что в конце концов, это будет востребовано обществом.

За последнее время в стенах Архитектурного института ДВГТУ было выполнено большое количество поисковых экспериментальных проектов, направленных на сохранение и развитие архитектурно-художественного своеобразия Владивостока. Многие из этих проектов выставлялись и награждались на всевозможных выставках и конкурсах.

Очень часто нам задают один и тот же вопрос: "Почему эти интересные новаторские проекты не реализуются в жизни?". Трудно ответить однозначно. Прежде всего потому, что поисковые экспериментальные проекты не предназначены для непосредственной реализации. Это своеобразный "банк идей" будущего развития города. Разумеется, при определенной доработке эти проекты могут быть доведены до рабочего состояния и реализованы. Но, как правило, не находится денег.

Можно привести в качестве иллюстрации несколько примеров такого рода проектов. Так, например, дипломный проект В. Башкарева был посвящен морским воротам города. Анализ градостроительной ситуации показывает, что наиболее подходящее место для современных морских ворот Владивостока - при входе в бухту Золотой Рог в районе мыса Голдобина и сопки Крестовой. В качестве вертикальных элементов морских ворот выступают архитектурно акцентированные сопки противоположных берегов. На одной из них - сопке Крестовой - устанавливается архитектурно-скульптурная композиция, напоминающая взлетающую птицу: своеобразный символ свободного морского города. Роль горизонтального элемента ворот будет играть двухпутный вантовый мост оригинальной конструкции. Особую роль будет играть ночная подсветка зданий - подсветка по лучшей цене, поскольку восприятие всей градостроительной конструкции в ночное время может быть организовано как впечатляющий световой спектакль.

Не менее значимы с точки зрения восприятия морского города видовые площадки Владивостока. Эти площадки обладают огромной притягательностью для туристов и горожан. Актуальность проблемы натолкнула нас на идею разработать архитектурные проекты обустройства двух видовых площадок: так называемой "верхней" видовой площадки на сопке Орлиной и "нижней" - на полуострове Шкота.

Художественно-образное решение обеих площадок строится на основе морских метафор и ассоциаций. Располагающиеся здесь здания культурно-рекреационных центров напоминают морские корабли, которые, отрываясь от зеленых откосов, направляются в открытое море городского ландшафта. Внутри "архитектурных лайнеров" находятся выставочные залы, кафе и рестораны, всевозможные игровые залы, магазины сувениров, гостиные и другие помещения для отдыха и досуга. На верхних "палубах" комплексов, на уровне видовых площадок, размещаются мемориальные ансамбли.

Если представить себе выразительные панорамы, открывающиеся с площадок, а также яркую морскую символику культурно-рекреационных комплексов, становится понятно, что эти ансамбли могли бы стать визитными карточками Владивостока. Проектом предусматривается оригинальная ночная подсветка архитектурных комплексов.

Обе видовые площадки можно соединить единым тематическим маршрутом, включая морскую прогулку по акватории бухты Золотой Рог. Таким образом, в случае реализации предлагаемого проекта туристы и горожане получат уникальный туристический маршрут и культурно-рекреационный комплекс, обеспечивающий многообразные формы отдыха и досуга. Кстати, оба проекта могут представлять вполне конкретный интерес и для предпринимателей: не будем забывать, что во всем мире туристический бизнес один из самых доходных.

Можно было бы рассказать еще о многих интересных проектах, как, например, "Аква-культурный комплекс в бухте Федорова", "Жилой комплекс Марина-сити", "Центр экстремальных видов спорта", "Оперный театр во Владивостоке" и др. В настоящее время некоторые из перечисленных идей находятся в стадии рабочего проектирования, некоторые ожидают своего часа и заинтересованных инвесторов-заказчиков. Хочется надеяться, что наиболее интересные варианты перспективного развития города, выполненные в стенах Архитектурного института ДВГТУ, найдут свое воплощение в архитектурно-художественном облике Владивостока XXI века, будут способствовать формированию его неповторимости и своеобразия.

Об авторе. Валерий Моор, профессор, декан факультета архитектуры ДВГТУ