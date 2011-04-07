Туристическая отрасль всегда была одной из самых прибыльных и перспективных. Эффективность инвестиционных вложений в этот бизнес сравнима с предприятиями топливно-энергетического комплекса. По исследованиям Всемирной туристической организации, один доллар, вложенный в рекламу, приносит турфирме более $500 прибыли. Однако государственный кризис или природный катаклизм всегда чреваты для турбизнеса материальными потерями.

С наступлением отпусков наработавшиеся граждане рвутся подальше от "родных осин", к солнцу и морю. Учитывая географическое положение Хабаровского края, наибольшей популярностью среди туристов пользуются поездки в Таиланд, Сингапур, Китай, Вьетнам, Японию. На европейском направлении приоритетными являются горящие туры в Турцию, Испанию, Чешскую Республику, Францию и другие страны. По информации отдела туризма Министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края, за 8 месяцев текущего года поток выездных туристов составил 90,9 тыс. человек, превысив на 29,7% уровень 2005 года за сопоставимый период. Такой высокий спрос жителей Хабаровского края на отдых за рубежом связан, в первую очередь, с отсутствием современной развитой инфраструктуры туризма в дальневосточном регионе, климатическими условиями, а также повышением уровня благосостояния граждан.

Досье По итогам 2005 года, общее число клиентов турфирм края составило 170,5 тыс. человек, увеличившись на 19,15% по сравнению с 2004 г. За 8 месяцев текущего года поток туристов увеличился на 16,1% к уровню аналогичного периода прошлого года и составил 124,57 тыс. человек. Вместе с тем, в последние три года, несмотря на увеличение общего туристского потока края, отмечена тенденция снижения числа иностранных посетителей, прибывающих в край с туристской целью.

Не испугались только любители экстремального отдыха

Туристический бизнес имеет две грани. С одной стороны, отправляют, с другой - принимают. Для экономики края внутренний туризм - одно из самых привлекательных направлений, в котором есть большие перспективы у хабаровских турфирм. В их распоряжении уникальные природные ресурсы и культурно-исторические памятники края. Однако крупных игроков в этом бизнесе, в отличие от выездного, немного. И все потому, что быть принимающей стороной в Хабаровске пока достаточно трудно. Внутренний туризм в Хабаровском крае сравним с хождением по лезвию бритвы. И с точки зрения экономики, и с точки зрения климатических условий: короткое и не всегда благоприятное лето, суровая зима. К тому же в прошлом году экологическую обстановку в крае изрядно подпортило бензольное пятно на Амуре.

По словам Тамары ЕРШОВОЙ, начальника туристического отдела СП ООО "Евразия транс", осень прошлого года, когда запрещалось даже находиться около воды, катастрофически сказалась на их туристическом бизнесе. "Поток туристов из-за рубежа сократился в два раза, - признается Тамара Ершова. - Конечно, исключение составляют те люди, которые посещают наш город в деловых целях. Например, китайские бизнесмены приезжают к нам точно так же, как и в прежние годы. А вот тех туристов, которых больше интересует экскурсионная программа, их, действительно стало гораздо меньше. Оздоровительные базы, которые находятся на реке Амур, весь сезон были полупусты. Упал спрос на теплоходные поездки по Амуру. Если в прошлом году мы организовали 17 таких экскурсий, то в этом количество рейсов сократилось вдвое".

"В нашей компании поток иностранных туристов по сравнению с предыдущими годами уменьшился на одну треть, - говорит референт отдела въездного туризма ТК "Дальгео Турс". - Загрязнение Амура не испугало только любителей экстремального туризма. Здесь статистика не уменьшилась, ведь экстремалы - такие люди, которых никакие бензольные пятна не остановят. А что касается остальных... Информация СМИ о том, что у нас произошла экологическая катастрофа, выбрасывается рыба из реки, плохая вода из крана, остановит любого иностранца, привыкшего заботиться о своем здоровье. Они же воспринимают эти сообщения так, словно у нас наступил конец света".

Директор СП "Интермедиа сервис" Елена ЧЕРНИКОВА рассказывает, что, на взгляд японцев, произошедшее в Хабаровске отнюдь не безопасно для здоровья. "Мы старались их успокоить, - говорит Елена, - донести до их сознания, что все не так плохо в Хабаровске, что наши власти не ждут катастрофы, а работают над этой проблемой. Но тем не менее отток все равно есть, количество туристов снизилось на 30-40%".

"В этом году мы наладили сотрудничество с базой "Здоровье", которая находится в непосредственной близости от экологически чистой реки Тунгуски, купаться и рыбачить там можно, - утверждает Тамара Ершова. - Однако иностранцев отправить туда опять же не удалось, потому что в июле Тунгуска вышла из берегов, были затоплены подъездные пути и пляжи. Так что у нас в планах - поиск новых баз отдыха, не зависимых от положения на Амуре. Но это уже вопрос будущего".

Нужны современные гостиницы и круизные суда

И все-таки, несмотря на все объективные проблемы, нельзя сказать, что региональный туристский продукт станет совсем невостребованным. В марте-апреле текущего года турресурсы Хабаровского края были успешно представлены на международных туристских выставках "Интурмаркет" (Москва), "ДальТур" (Владивосток) и сентябрьской ярмарке JATA WTF (Япония). Правительством Хабаровского края и администрацией префектуры Ниигата проводятся мероприятия международного обмена, представители туриндустрии Хабаровского края стажируются по теме "Туризм" в префектуре Ниигата. С начала года были проведены встречи турбизнеса Хабаровского края с ведущими туроператорами и представителями туристской администрации провинции Шаньдунь (КНР) и города Харбина, а также состоялась презентация туристских ресурсов г. Циндао.

В настоящее время прорабатывается вопрос о создании в Хабаровске "Информационного туристического центра" для российских и иностранных туристов, где будут сосредоточены: информация о культурных и экскурсионных объектах, рекламно-информационная литература, справочная служба по вопросам безопасности, языковая поддержка.

Турбизнес вносит свой вклад в развитие туристской инфраструктуры края, он развивался и будет развиваться. Иначе как бы Хабаровский край смог стать лидером среди субъектов Дальневосточного федерального округа в уплате налогов по туристической отрасли?

Досье По сведениям Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Федерации Дальнего Востока и Забайкалья за 2005 год, доля поступлений во все уровни бюджета от деятельности туркомпаний Хабаровского края составила 30% от общей суммы налогов, поступивших в бюджет страны от деятельности всех туристских предприятий ДВФО (300,2 млн руб.). По итогам 2005 года налоговые поступления уже в бюджет края по отрасли "Туризм" составили 58,8 млн руб., во все уровни бюджета - 90 млн руб.

Однако туризм - отрасль достаточно ресурсоемкая, и для того чтобы она стала действительно бюджетообразующей, надо вкладывать миллионы, и не рублей. Туризм не принесет прибыли без туристов. Их должно быть много, но для этого городу нужны и современные, комфортабельные гостиницы с доступными ценами, и достаточное количество культурно-развлекательных центров, которые соответствуют требованиям современного туристского рынка, и суда круизного класса и прочее.

В нынешних же условиях разработать эффективный и прибыльный тур, наладить всю цепочку пребывания в городе без сбоев и накладок - в самом деле, мастерство высшего пилотажа.